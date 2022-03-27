Вигідно і просто: де українцям поміняти долари і євро під час війни

Окрім банків та обмінників, існує простіший спосіб швидко поміняти гроші / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Станом на неділю, 27 березня, Національний банк України встановив курс долара на рівні 29,25 гривні. Курс євро також не змінився й залишається на рівні 32,12 гривні.

Редакція "Сьогодні" розповідає, який курс валют у банках України та де найвигідніше і найпростіше міняти долари та євро.

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Курс долара в Україні

На міжбанку курс долара дещо вищий, ніж пропонує НБУ. Купують "зелені" по 29,8 гривні, а продають – по 29,95 гривні.

Серед українських банків найменше за долар просять у "Фамільному" банку – 28,7 гривні. Найбільше – в OTP Bank, де купують валюту по 29,4 гривні. Середня ціна зберігається на рівні 29,25 гривні.

Амплітуда продажу долара коливається від 29,4 до 33 гривень. Найвища позначка в "Клірингового дому" – 38 гривень, а найнижча – в "Кредитвест" банку – 29,3 гривні.

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Курс долара 27 березня / Фото: minfin.com.ua

Курс долара 27 березня / Фото: minfin.com.ua

Курс євро в Україні

На міжбанку євро купують за 33,35 гривні. Продаж валюти здійснюють за 33,4 гривні.

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Українські банки пропонують купити євро в межах 32–33,15 гривні. Найнижча планка в АгроКомБанку – 31,8 гривні, найвища в "Клірингового Дому" – 33,6 гривні.

Продаж євро здійснюють на рівні 32,5–36,5 гривні. Найбільше просить "Кліринговий Дім" – 42,7 гривні, а найменше Укрбудінвестбанк – 32,4 гривні.

Курс євро 27 березня / Фото: minfin.com.ua

Курс євро 27 березня / Фото: minfin.com.ua

Онлайн-банкінг

Найпростішим способом обміну валют під час війни є онлайн-банкінг. У касах банків можуть бути черги, а в обмінниках курс трохи "кусається". Відтак, якщо у вас є картка з євро чи доларами, їх цілком можна поміняти в інтернеті.

Операція здійснюється за лічені хвилини на екрані вашого комп’ютера чи гаджета. Легко оформити й нову картку, яку приймають як по Україні, так і за кордоном. Нею можна заплатити за усі звичні товари й послуги, включно з комунальними.

Кожен український банк має свій сайт та мобільний застосунок, куди кожен клієнт може увійти й здійснити там потрібні операції. Зокрема, обмін валют, дистанційний переказ грошей, платежі, поповнення рахунків на мобільному, відкрити депозит або погасити кредит. У кожному додатку також вказаний актуальний курс валют конкретного банку.

Грошові операції в Україні

Під час війни ситуація на фінансовому ринку змінюється щодня. НБУ робить усе можливе, щоб втримати економіку на плаву та забезпечити фінансову стабільність як для бізнесу, так і для звичайних громадян.

Водночас уряд усіляко підтримує українців, що постраждали внаслідок обстрілів окупантів. Зокрема, усі охочі з визначеної категорії осіб можуть отримати 6 500 гривень підтримки від держави. На те, щоб подати заявку, залишилися лічені дні.

Законодавчі зміни дозволяють банкам більш гнучко працювати. Для прикладу, якщо установа закривається, клієнти не втратять заощаджень. У Фонді гарантування вкладів вирішили збільшити суму відшкодувань вкладникам до 100%.

Раніше ми розповідали, як купити долари в мобільному застосунку та онлайн-версії Приват24. Читайте також про те, жителям яких областей планують нарахувати пенсії достроково.