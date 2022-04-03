Другий фронт: чим небезпечні месенджери Telegram і Viber під час війни

Під час війни користуватися месенджерами потрібно доволі обережно / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сьогодні Україна перебуває у доволі важкій ситуації, попри те, що російські війська окуповують українські міста, нищать їх мешканців, вони й використовують ще один вид зброї — листування в месенджерах, приміром Telegram і Viber.

Експерти кібербезпеки розповіли Today.ua, що не варто надсилати близьким у воєнний час.

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Щоб уберегти себе та свій пристрій:

не діліться своєю геолокацією, розташуванням українських військ чи складами зберігання боєприпасів ЗСУ;

не пересилайте в месенджерах та соцмережах паролі від банківських карт, гаджетів, сайтів тощо. Будь-якою інформацією можуть скористатися зловмисники. Viber має функцію зашифрованих миттєвих повідомлень. Використовуйте її, якщо надсилаєте конфіденційну інформацію;

не діліться інформацією про пересування ворога, краще повідомте це через чатбот "єВорог", який розробило Мінцифри.

Куди відправляти інформацію?

Якщо ви побачили пропаганду або фейк, то не варто висловлювати своє обурення в розмові зі знайомими. Зробіть свій внесок у боротьбу проти окупанта і відправте цю інформацію в чат-бот Національної поліції StopRussia. Інформацію там оперативно перевірять і передадуть ворожі ресурси на блокування.

Якщо вам потрібно повідомити про порушення прав людини, то вам знадобиться спеціальний чат-бот Warcrime — від Міністерства юстиції України.

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Для перевірки сумнівної інформації журналісти створили спеціальний чат-бот "Перевірка". Можна відправляти повідомлення в соцмережах, фото, відеоматеріали та посилання. Кілька кліків і ви зможете дізнатися, наскільки ця інформація правдива.

Як себе убезпечити?

Як зазначають у Центрі протидії дезінформації при РНБО України, при застосуванні чат-ботів потрібно дотримуватися заходів безпеки:

користувачів месенджерів радять для забезпечення своєї безпеки видаляти чати відразу після надсилання конфіденційної інформації;

конфіденційної інформації; на блокпостах тимчасово окупованих територій російські військові перевіряють особисті речі українців, зокрема смартфони. Тому краще самим видалити з пристрою необхідну інформацію, щоб не допомагати супротивнику.

Телефонні шахраї в Україні

Під час війни в Україні активізувалися телефонні шахраї. Вони масово обдурюють людей, викрадаючи особисті дані та блокуючи телефони.

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Як повідомили "Сьогодні" жертви таких махінацій, декілька разів до них телефонував невідомий номер ("Немає ID-абонента"). "Пробити", звідки та що це за номер, неможливо. Якщо береш слухавку, то просять натиснути клавішу "1".

Про подібну схему говорили ще восени 2021 року. Тоді українцям телефонували та просили натиснути "1", якщо ті зробили щеплення.

Як повідомляв тоді фактчекінговий проєкт "По той бік новин", ця масова розсилка прийшла до нас із Росії, а до того облетіла ще кілька країн. Жодного дзвінка з блокуванням телефона не було зафіксовано в жодній країні, як не було і жодної заяви в правоохоронні органи.

Раніше ми розповідали, що Kyivstar скасував плату за популярну послугу, тепер українцям доступний більший функціонал.

Також ми писали, на що варто звернути увагу під час телефонної розмови та чому в динаміку можуть з'являтися зайві звуки.