Час підтискає! Росія поспіхом продає частину танкерів

Росія позбавляється танкерів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російська судноплавна компанія "Совкомфлот" намагається продати близько третини свого флоту.

Про це пише видання видання Lloyd's List .

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Зокрема, росіяни виставили на продаж 40 судів із 121, що знаходяться у власності компанії.

У Радкомфлоті російським журналістам підтвердили цю інформацію, щоправда, частково.

"До продажу на ринку пропонується віковий тоннаж, а також судна, експлуатація яких не доцільна через введені щодо російського торговельного флоту обмеження", – розповіла прессекретар Совкомфлоту Ганна Дубик.

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Зазначається, що банки ЄС та Великобританії, в рамках санкцій проти Росії за війну в Україні, мають припинити всі операції із Радкомфлотом після 15 травня.

До цього компанія має погасити невиплачені кредити, тому росіяни і продають суду.

До речі, спеціалізація Радкомфлоту – транспортування зрідженого газу, нафти та нафтопродуктів. Компанія є одним з найбільших операторів танкерного флоту у світі.

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РФ залишає ієровий нафтогазовий гігант Shell

Компанія хоче продати свій автозаправний бізнес в Росії. Переговори із потенційними покупцями вже ведуться.

Shell готова віддати свої заправки за умови, що працівникам збережуть зарплати до кінця 2022 року. Найімовірніше, мережу АЗС придбає "Лукойл", хоча офіційно в компанії цього поки що не підтвердили.

Раніше ми розповідали, хто має намір викупити частку Shell у нафтогазовому проекті "Сахалін-2", і писали, в скільки мільярдів доларів Shell обійдеться вихід із РФ.