Війна підняла ціни на овочі: на скільки подорожчав борщовий набір

В Україні подорожчали овочі: скільки тепер коштує приготувати борщ / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

За півтора місяці повномасштабної війни для українців подорожчали продукти, які необхідні для приготування борщу. У середньому, вартість овочевів зросла на 13%.

Про це свідчить дані, складені експертами Офісу ефективного регулирования.

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Так, порція борщу для сім'ї із чотирьох осіб, приготовлена за традиційним рецептом, коштуватиме 92,49 грн. Для порівняння: у березні готування борщу коштувало українській родині в середньому 81,84 грн.

Додали в ціні практично всі інгедієнти для борщу:

м'ясо – на 21,3%;

картопля – на 14,5%;

буряк – на 3%;

морква – на 13,3%;

сметана – на 9,1%.

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Цікаво. що серед усіх овочів дешевшою стала лише білокачанна капуста. Також майже не змінилася ціна буряків.

Намічається дефіцит продуктів

Через війну в українських магазинах утворився дефіцит певних товарів і в кожній області різний.

Наприклад, кияни скаржаться на нестачу молочки, хоча всі основні продукти є просто в меншому асортименті.

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На Київщині потрібно добре постаратися, щоб купити свіжу рибу. Стало менше круп, сирів та хліба.

Найгірша ситуація на сході країни, докладніше про те, яких продуктів не вистачає, читайте у матеріалі.

Раніше ми розповідали, які ще продукти в Україні можуть подорожчати вже найближчим часом, і писали, чи прискорилася в Україні інфляція.