Вовк в овечій шкурі? Як шахраї орудують в чатах українців

Шахраї виманюють гроші та шкодять Україні під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні в чатах різноманітних організацій активізувалися шахраї. Вони проникають не лише в сторонні чати, а й створюють свої з послугами, що заборонені законом. Під маскою злочинців можуть приховуватися як російські окупанти, так і недобросовісні громадяни України.

"Сьогодні" розповість вам, які схеми використовують шахраї, та як захистити себе від цього беззаконня.

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Способів нажитися на українцях існує чимало, про основні з них, які буквально нещодавно зʼявилися на слуху, ми розповімо більш детально.

Евакуаційні потяги та автобуси

В різноманітних новостворених чи попередньо куплених чатах, загалом в неофіційних каналах та навіть у таргетах зʼявляється інформація про евакуаційні потяги та автобуси. Суть шахрайства, як повідомляє "Укрзалізниця", полягає в тому, що вас просять надати свої особисті дані для укладання списків людей, які будуть евакуйовані залізницею або просять гроші за такі послуги.

Фейкова евакуація / Фото: скріншот

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Фейкова евакуація / Фото: скріншот

Проте в компанії повідомляють, що жодних списків вона не укладає й просить українців свої дані не повідомляти невідомим людям. Нагадаємо, що посадка на евакуаційні рейси для пасажирів безкоштовна та проводиться у порядку живої черги. Пріоритет надається дітям, жінкам та людям похилого віку. Також за наявності місць сісти в поїзд можуть інші пасажири.

Окрім цього подібна фейкова евакуація може становити безпосередню загрозу для життя тих людей, які намагаються поїхати. Ворог пускає вперед мирних жителів і ховається за ними.

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Офіційні канали "Укрзалізниці", де ви знайдете необхідну інформацію про евакуаційні рейси:

Кримчан залякують в чатах

У батьківських шкільних вайбер-чатах в тимчасово окупованому Криму намагаються залякати кримчан, аби вони не помічали, не говорили й не протестували проти повномасштабної війни Росії проти України — їм погрожують ув'язненням їхніх дітей.

За повідомленням Представництва президента України в АР Крим у Facebook, в чатах однієї вайбер-групи поширюються конспірологічні повідомлення щодо "реакційних рухів, які закликають до участі в несанкціонованих акціях антивоєнної тематики". Стверджується, що такі заклики "негативно впливають на психіку людини". Поширюють їх начебто шахраї "під виглядом банківських та державних службовців".

Також таким способом через месенджери людей примушують не помічати погіршення економічного становища та фінансову кризу, спричинену запровадженням безпрецедентних санкцій проти Росії.

До акцій та антивоєнних мітингів активно намагаються залучити підлітків та школярів — нагнітається у повідомленні. Текст нагадує, що за участь у несанкціонованих мітингах законодавством передбачена відповідальність — штрафи, а також реальні тюремні строки, — йдеться у повідомленні Представництва президента України в АР Крим. ...і згадує про новий закон від 5 березня щодо неправдивої інформації про діяльність російських військових, яка дискредитує збройні сили РФ, а також за заклики до антиросійських санкцій, згідно з яким знову ж таки передбачена відповідальність, — додається в повідомленні.

Як повідомляють у Представництві, на цьому тлі в одній зі шкіл відбувся розкол серед педагогів, а на тих, хто підтримує Україну, донесли в ФСБ. До цієї школи приходила поліція, брала пояснення у вчителів. Декому з них запропонували звільнитися.

Українських чоловіків закликають тікати з країни

У мережі активізувалися шахраї і ворожі агенти, які намагаються скомпрометувати національний опір і звинуватити захисників України в корупції. Як повідомляють в Держприкордонслужбі, в анонімних чатах обіцяють безперешкодний виїзд з України через пункти пропуску або поза ними. Оцінюють свої послуги в кілька тисяч доларів, беруть навіть біткоїни.

У Держприкордонслужбі зауважують, що одні з таких пропозицій обманом витягають кошти з громадян, а інші залучають їх до кримінальної діяльності.

Як повідомляли ми раніше, чати створюють переважно в Telegram. Там обіцяють за 2 тисячі євро перевезти чоловіків призовного віку до Польщі.

Для перетину кордону чоловікові замовляють польську довідку — направлення на термінову операцію у Польщі. Далі "своя людина" на кордоні пропускає без будь-яких проблем. Довідка коштує 400 євро, а перетин кордону — 1600 євро.

Злочинці в чатах ЖК

Ще однією поширеною схемою серед злочинців є проникнення в приватні чати житлових комплексів, ОСББ тощо. Таким чином вони дізнаються всю необхідну інформацію про мешканців тих чи інших квартир, щоб згодом щонайменше обікрасти власників.

Тож українцям рекомендують змінювати аватари в чатах та закрити доступ для вступу нових людей.

Повідомлення із соцмереж / Фото: скріншот

Крадіжка телефонів у воєнний час

Щодня в Україні фіксують випадки викрадення телефонів, особливо це може бути небезпечно у воєнний час. Шахраї крадуть ваші дані та використовують їх у своїх цілях, а також із номера абонента може бути поширена дезінформація щодо перебігу подій у країні.

Щоб не стати жертвою шахрайства:

варто встановити індивідуальний ПІН-код на SIM-карту. Щоб це зробити, потрібно знати код розблокування оператора за замовчуванням. Дізнатися точний код оператора можна на пакуванні зі стартового пакету;

Щоб це зробити, потрібно знати код розблокування оператора за замовчуванням. Дізнатися точний код оператора можна на пакуванні зі стартового пакету; встановіть пароль або ПІН-код власне на сам телефон.

Раніше ми розповідали, як вичислити шахраїв та протидіяти їхнім аморальним вчинкам.

Також ми інформували, що бізнес в Україні відтепер працюватиме за новими правилами.