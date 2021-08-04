"Дія" не відображає водійські права – що робити

В ідеалі програма повинна автоматично "підтягувати" документи водія, проте далеко не у всіх користувачів виходить їх завантажити

В "Дії" розповіли, що робити, якщо водійські права не відображаються в додатку. Колаж "Сьогодні" / Фото: Сьогодні, Міністерство цифровий трансформації

У Міністерстві цифровоъ трансформації України розповіли, що робити, якщо посвідчення водія не відображається в додатку "Дія". Користувачеві знадобитися пройти 5 кроків до вирішення проблеми і пройти так звану верифікацію.

"Верифікація даних – це уточнення інформації в реєстрі посвідчень водіїв і реєстрі свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. Якщо є інформація про ваші документи, але її недостатньо для відображення в додатку "Дія", ця послуга може вирішити проблему", – йдеться в повідомленні "Дія"в Телеграм.

Як "підтягнути" права в "Дію"

Для початку потрібно увійти в електронний кабінет водія за допомогою електронного підпису. Потім в розділі "Електронні послуги" необхідно вибрати "Уточнення даних в реєстрі водійських посвідчень". Потім водій повинен заповнити онлайн-форму і тип проблеми. Далі потрібно завантажити фото потрібних документів (посвідчення водія з обох сторін, паспорт, відомості про місце реєстрації). Останній крок – підтвердити заяву і чекати її розгляду.

Це вже не перші проблеми, з якими стикаються водії в додатку "Дія ".

Система повинна автоматично відображати документи водія – права і техпаспорт на авто. Але раніше стало відомо, що не у всіх користувачів виходить "загнати" в систему техпаспорт.

Проблеми виникають у тих, хто отримував документи раніше 2013-2014 років. Їх дані просто пройшли повз держреєстрів. При цьому оформити електронні документи можна вручну. Нові техпаспорти, за словами глави Мінцифри Михайла Федорова, відразу після цього з'являються в системі.

Нагадаємо, раніше українцям дозволили перевіряти водійські права онлайн. Будь-який бажаючий може перевірити, чи видавався документ, а також побачити всі відкриті категорії. Для отримання цієї інформації потрібно знати тільки серію та номер посвідчення водія.

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