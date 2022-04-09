Vodafone, Kyivstar та lifecell запускають життєво важливу функцію — кому вона буде доступна

Функція мобільних операторів надзвичайно потрібна під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

ДСНС спільно з мобільними операторами запускає систему оповіщення про загрозу надзвичайного характеру.

Про це повідомили у ДСНС.

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У системі оповіщення буде задіяно технологію Cell broadcast. Незабаром цю функцію тестуватиме Kyivstar.

Сигнал про небезпеку надходитиме навіть під час того, як телефон заблоковано, або поверх усіх вікон. А передуватиме йому гучний звуковий сигнал.

"Це робиться для оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій та послідовність дій у цих ситуаціях", — повідомляють в ДСНС.

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Kyivstar відмінив плату за популярну послугу

Українці, які виїхали за кордон та є абонентами Kyivstar, мобільний звʼязок зможуть використовувати за звичайними українськими тарифами. Стосується це 9 країн Європи.

Послуга діятиме у:

Польщі;

Словаччині;

Румунії;

Угорщині;

Молдові;

Німеччині;

Італії;

Литві;

Чехії.