У скільки обійдеться життя в Туреччині – вся правда про вартість продуктів, транспорту та житла

Туреччина на певний перелік товарів має доволі демократичні ціни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Через війну чимало українців, які шукали прихистку за кордоном, виїхало до Туреччини. Теплий клімат та відносно недороге життя робить цю країну популярним напрямком не тільки для туризму, але й для облаштування свого подальшого життя.
Тож сайт "Сьогодні" розповість, скільки коштує місяць проживання в Туреччині.
Спершу зазначимо, що на двох осіб із середнім рівнем потреб вартість одного місяця обійдеться орієнтовно в 305 доларів (10,7 тис. грн приблизно), не враховуючи вартість житла.
Ціни на продукти
Вартість продуктів в Туреччині доволі низька, позиції дешевші, ніж в Україні. Для порівняння вартості ми вибрали оновлені в березні статистичні дані про вартість товарів в Туреччині TravelTables та оновлені травневі дані Мінфіну.
|Продукт
|Ціна продукту в Туреччині
|Ціна продукту в Україні
|Молоко, 1 л
|8,85 грн
|32,90 грн
|Буханець білого хліба
|5,09 грн
|22,70 грн
|Білий рис, 1 кг
|19,04 грн
|53,03 грн
|Яйця, 10 шт
|17,6 грн
|31 грн
|Твердий сир, 1 кг
|62,75 грн
|305,90 грн
|Філе куряче, 1 кг
|42,90 грн
|119,90 грн
|Яловича вирізка, 1 кг
|154,18 грн
|239,48 грн
|Яблука, 1 кг
|10,73 грн
|13,09 грн
|Банани, 1 кг
|20,65 грн
|47,90 грн
|Картопля, 1 кг
|6,17 грн
|11,88 грн
Варто зазначити, що пачка цигарок в Туреччині в середньому коштує 41,29 грн, пляшка вина – 95,46 грн.
Чашка капучино в кафе обійдеться вам у 24,94 грн, а загалом харчування в недорогому ресторані на одного коштуватиме в середньому 64 грн.
Вартість оренди житла
Для пошуку житла ви можете скористатися сайтом Airbnb. До слова, ціни доволі демократичні. Орендувати на місяць кімнату в квартирі в столиці Анкарі можна від 130 до 200 доларів (4,5 тис. грн – 7 тис. грн), а саму квартиру – до 800 дол. (28 тис. грн).
Якщо оцінювати середні ціни на довготривалу оренду квартир у містах Туреччини, то можемо сказати:
- однокімнатна квартира в центрі міста коштуватиме 4 тис. грн;
- однокімнатна квартира далі від центру - 2,3 тис. грн;
- трикімнатна квартира в центрі міста - 7,3 тис. грн;
- трикімнатна далі від центру – орієнтовно 4,2 тис. грн.
Комунальні послуги коштують у середньому 939 грн (основні комунальні послуги в квартирі площею 85 кв. м, включно з електрикою, опаленням або охолодженням, водою і вивезенням сміття).
Громадський транспорт та мобільний звʼязок
Одноразовий квиток на громадський транспорт коштуватиме в еквіваленті 8,3 грн, проїзний на місяць – 572 грн.
Якщо говорити про таксі, то плата під час посадки орієнтовно 11 грн, кожен наступний кілометр - 8,31 грн. Вартість 1 л бензину – 16,63 грн у середньому.
Вартість мобільного звʼязку без знижки та спеціальних тарифів за 1 хв - 1,61 грн, інтернет 60 Мбіт/с обійдеться в середньому у 204,6 грн на місяць.
Робота для українців
Знайти роботу можна на сайті Jooble, amountwork.
Наразі в Туреччині пропонують такі вакансії для українців:
- інженер (17 200 грн);
- аніматор (14,1 тис. грн);
- водій міжнародних перевезень (заробітна плата в них одна із найвищих).
Умови вʼїзду українців, які звертаються за отриманням притулку в Туреччині
Віза для громадян України, за даними 4refugees.info, не потрібна. Однак варто при собі мати такі документи:
- для дорослих – якщо є у наявності, подати компетентним органам під час реєстрації документи, що посвідчують особу та проїзні документи. Якщо відсутні документи, що посвідчують особу заявника на момент реєстрації, для встановлення особи використовується інформація, отримана в результаті зіставлення персональних даних та розслідування. У разі, якщо в результаті розслідування зі встановлення особи також не буде отримана інформація, інформація вноситься зі слів заявника;
- для неповнолітніх – до дорослих та неповнолітніх застосовуються однакові умови.
Особі, яка звернулась за міжнародним захистом, дозволяється залишатися у країні до прийняття рішення щодо її міжнародного захисту. Якщо рішення буде позитивним, такій особі надається статус біженця.
Розгляд заяви повинен бути завершений не пізніше, ніж через шість місяців з дати її реєстрації Головним управлінням. Якщо рішення не може бути прийняте протягом цього терміну, заявнику повідомляється про це. Особам, яким надано статус біженця, видається документ, що посвідчує особу, з ідентифікаційним номером.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштує місяць життя в Польщі, Словаччині, Угорщині, Молдові, Румунії, Німеччині, Болгарії, Чехії, Канаді та Італії.
Також ми писали, які держави виплачують допомогу українським переселенцям.