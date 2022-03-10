Великобританія наклала санкції на російського олігарха Арбамовича

На російського олігарха Абрамовича Велика Британія наклала санкції / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Українська Вікіпедія/FB

Російський олігарх Роман Абрамович, власник футбольного клубу "Челсі" і давній союзник президента Володимира Путіна, потрапив під санкції влади Великої Британії.

Про це йдеться в санкційних списках, опублікованих на сайті британського уряду.

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Британські санкції, що включають блокування активів і заборону на в'їзд в країну, поширюються на:

Романа Абрамовича, власника інвестиційної компанії Millhouse;

Андрія Костіна, президента та голову правління ВТБ;

Олексія Міллера, главу "Газпрому";

Олега Дерипаску, главу "Русала";

Ігоря Сечіна, главу "Роснефти";

Миколу Токарєва, президента "Транснафти";

Дмитра Лебедєва, одного з керівників банку "Росія".

Санкції проти них вводяться через зв'язки з Кремлем і президентом Росії Володимиром Путіним.

"Не може бути безпечного притулку для тих, хто підтримав жорстокий напад Путіна на Україну", – заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

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Економіка Росії летить на дно

Десятки світових компаній виходять з ринку Росії, США та Велика Британія повністю відмовилися від російської нафти та газу.

Експерти розповіли "Сьогодні", що санкції з боку США не надто вбивчі для РФ, але тренд, заданий цією подією, призведе до подальшого тиску на РФ.

Також ми писали про те, що Європа карає Білорусь за участь у російсько-українській війні. Зокрема, ЄС ввів санкції проти Національного банку Республіки Білорусь та заборонив надавати банкноти євро.

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Раніше ми розповідали, що рубльовий кошмар у Росії тільки починається.