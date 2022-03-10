Великобританія наклала санкції на російського олігарха Арбамовича

На російського олігарха Абрамовича Велика Британія наклала санкції / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Українська Вікіпедія/FB
Російський олігарх Роман Абрамович, власник футбольного клубу "Челсі" і давній союзник президента Володимира Путіна, потрапив під санкції влади Великої Британії.
Про це йдеться в санкційних списках, опублікованих на сайті британського уряду.
Британські санкції, що включають блокування активів і заборону на в'їзд в країну, поширюються на:
- Романа Абрамовича, власника інвестиційної компанії Millhouse;
- Андрія Костіна, президента та голову правління ВТБ;
- Олексія Міллера, главу "Газпрому";
- Олега Дерипаску, главу "Русала";
- Ігоря Сечіна, главу "Роснефти";
- Миколу Токарєва, президента "Транснафти";
- Дмитра Лебедєва, одного з керівників банку "Росія".
Санкції проти них вводяться через зв'язки з Кремлем і президентом Росії Володимиром Путіним.
"Не може бути безпечного притулку для тих, хто підтримав жорстокий напад Путіна на Україну", – заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
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