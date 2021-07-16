ВАКС відмовив Нікопольському заводу феросплавів у залученні на його сторону НАБУ по справі проти закриття "Роттердам+"

Раніше Вищий антикорупційний суд відмовив адвокатам НЗФ у відводі судді

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 16 липня відхилив прохання адвокатів Нікопольського заводу феросплавів залучити на їх бік детективів НАБУ при розгляді позову проти закриття справи "Роттердам+".

Відповідне рішення суд виніс на засіданні 16 липня, повідомляє кореспондент із зали суду.

У рамах розгляду справи про скасування рішення САП про закриття справи "Роттердам+", адвокати НЗФ подали клопотання про відвід судді ВАКС Катерини Широкої.

16 липня Вищий антикорупційний суд відмовив адвокатам заводу феросплавів у цьому. ВАКС ухвалив, що підстав для відводу судді немає.

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Раніше повідомлялося, що 20 травня новий прокурор САП вчетверте закрив справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 роки. За цей період було проведено більше ніж 10 державних і міжнародних експертиз, які підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не було виявлено ані збитків від дії формули, ані потерпілих.