В Україну повернулася російська мережа супермаркетів – в РНБО були проти

Секретар РНБО Олексій Данилов був проти відкриття супермаркетів в Україні. Колаж: "Сьогодні"

В Україні свій перший магазин відкрила російська мережа супермаркетів Mere, яка, на думку секретаря РНБО Олексія Данілова є спецоперацією російських спецслужб.

Про це повідомляє LIGA.net.

Мережа вже запустилася в Нікополі і в Павлограді (Дніпропетровська область). Як розповів колишній директор з розвитку Mere в Україні Артем Хоменко, у компанії в планах запустити в Україні 40 супермаркетів. Вони можуть з'явитися в країні до кінця року.

Насамперед супермаркети хочуть відкривати в Дніпропетровській і Київській областях.

Що відомо про мережу супермаркетів Mere

Мережа є проєктом власників мережі дискаунтерів "Світлофор". Наприкінці 2020 року перший магазин Mere відкрився в українському Миколаєві, щоправда, через певний час він зачинився через невстановлені причини. Як позиціонує себе мережа, ціни в їхніх супермаркетах на 20% нижчі за ринкові.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російська мережа магазинів Mere на території України працювати не буде.

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"Це спецоперація російських спецслужб, які мають велике бажання розгорнути на території Херсонської, Одеської, Миколаївської та Запорізької областей так звану мережу дискаунтерів для використання під час виробничого процесу для досягнення своїх політичних цілей", – розповів Данілов.

Він вважає, що за відкриття цих супермаркетів також мають нести відповідальність мери і депутати.

У РНБО на відкриття супермаркетів і плани мережі поки не відреагували.

Раніше ми писали, що в СБУ задокументували нові факти протиправної діяльності, якою займаються організатори фінансової піраміди B2B Jewelry. Служба безпеки провела нову серію обшуків, а також припинила роботу частини з магазинів мережі.