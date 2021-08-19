В Україні завмер курс долара

Курс долара не змінився / Фото: уніан, Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 20 серпня:

19.08 20.08 Зміна 1 долар США 26,65 грн 26,65 грн 0,00 1 євро 31,24 грн 31,17 грн - 0,07

Курс долара не змінився в порівнянні зі значеннями 19 серпня. Днем раніше долар подешевшав на три копійки. За останній тиждень – з 13 по 20 серпня – гривня все ж зміцнилася до американської валюти на 12 копійок. Аналітики також відзначили зростання попиту на долари на міжбанку. Це означає, що курс "зеленого" може підвищитися вже найближчим часом.

Курс євро знизився ще на сім копійок після падіння відразу на 14 копійок на вдень раніше.

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І долар, і євро тримаються на мінімумах з сивини літа 2020 року, тобто за 13 місяців.

Як змінювався курс долара

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки: