В Україні зростуть виплати на дітей: коли та скільки можна отримати

2022 року в Україні зростуть усі види виплат на дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

2022 року, у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму, зростуть і всі соцвиплати на дітей. Передбачено декілька етапів підвищення протягом наступного року.

Про це йдеться і у проєкті бюджету на 2022 рік.

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Прожитковий мінімум на дітей

Прожитковий мінімум зросте вже цьогоріч, з 1 грудня розмір виплат для дітей до 6 років становитиме 2 100 гривень.

Для дітлахів від 6 до 18 років сума зросте до 2 618 гривень, а 2022 року передбачене таке підвищення:

У липні: для дітей віком до 6 років 2 201 гривня, а від 6 до 18 років – 2 744 гривні;

У грудні: для дітей віком до 6 років 2 272 гривні, а від 6 до 18 років – 2 833 гривні.

Виплати на дітей під опікою чи піклуванням

Згідно з законодавством, допомога таким дітям становить два з половиною прожиткові мінімуми, а вони розраховуються зважаючи на вік дитини.

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Отже, виплати для дітей до 6 років зростуть так:

З 1 грудня 2021 року до 5 250 грн;

З 1 липня 2022 року до 5 502,5 грн;

З 1 грудня 2022 року до 5 680 грн.

Для старших дітей також передбачене підвищення виплат:

З 1 грудня 2021 року до 6 545 гривень;

З 1 липня 2022 року до 6 860 гривень;

З 1 грудня 2022 року до 7 082,5 гривні.

Варто зауважити, що для дітей з інвалідністю соціальні виплати становлять не 2,5, а 3,5 прожиткового мінімуму.

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Декретні гроші виплачуватимуть по-новому

Відтепер в Україні оформити отримання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами для породіль, які офіційно не працевлаштовані, можна буде онлайн.

Функція стане доступна завдяки запровадженню в країні електронних лікарняних і зробити все можна через застосунок "Дія".

Однак така можливість надається не всім, а лише деяким групам жінок.

"Сьогодні" раніше писали, що в Україні змінили процедуру виходу у декретну відпустку, а також повідомляли, що таке право отримали і чоловіки.