В Україні стартувала податкова амністія: що потрібно вказувати в декларації – список

Податкова амністія в Україні набула чинності з 1 вересня. Колаж "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Сьогодні
В Україні з 1 вересня введено в дію податкова амністія, яка фактично полягає в тому, що громадянам дозволено задекларувати своє майно, цінності, заощадження готівкою.
Про це йдеться в матеріалі "Сьогодні".
Держава зі свого ж боку гарантує, що податківці не будуть цікавитися, платилися чи раніше податки з цих доходів.
Що потрібно вказувати в декларації
Декларуванню підлягають банківські метали, гривні, долари та інші валюти. Також вказувати в декларації потрібно і майно, яке належить платнику податків в тому числі на праві спільної або часткової спільної власності.
Також декларувати потрібно:
- земельні ділянки, житлову і нежитлову нерухомість, об'єкти незавершеного будівництва;
- транспорті засоби;
- ювелірні вироби;
- предмети мистецтва;
- антикваріат;
- дорогоцінне каміння;
- дорогоцінні метали.
- цінні папери (акції, ОВДП), частини або паї в майні юридичних осіб, інші корпоративні права.
- будь-які джерела отримання дивідендів чи інших видів доходу (наприклад, депозит у банку).
- права інтелектуальної власності (винаходи, право власності на товарні знаки та ін.).
- пам'ятні монети і банкноти.
Що не може бути задекларовано
У декларації не можна вказувати майно, стосовно якого ведуться судові розгляди, майно, яке знаходиться на території Росії або на тимчасово окупованих територіях.
Податкова амністія запроваджується на рік – з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022.
Скористатися податковою амністією не зможуть чиновники – щоб не легалізувати корупційні стану. Заборона діє для всіх, хто працював на державних посадах останні 15 років.
Детальніше про нюанси декларування – в сюжеті Східного міжрегіонального управління ДФС:
Нагадаємо, раніше парламент також повернув кримінальну відповідальність за недостовірну інформацію в деклараціях чиновників .