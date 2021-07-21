В Україні принцип "Роттердам+" також застосовується щодо газу і бензину, – Гройсман

Українська влада використовує цю формулу, як і вся Європа, і весь світ, зазначив експрем'єр

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Принцип, який застосовувався у формулі "Роттердам+", зараз в повній мірі реалізується при визначенні цін на бензин і природний газ.

Про це повідомив експрем'єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує "Оbozrevatel".

"Сьогодні це ж саме відбувається і на рівні газу, і на рівні навіть бензину. В Україні встановлюються ціни відповідно до аналогічних формул. Це означає, що і діюча влада використовує ці формули як і вся Європа, як і весь світ", - зазначив Гройсман.

Він наголосив, що формула "Роттердам+" ніяким чином не впливала на ціну електричної енергії для українців.

"На мій погляд, я про це сказав, що ця формула не несла якихось додаткових проблем для утворення тарифів", - додав експрем’єр.

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Нагадаємо, 20 травня САП уже вчетверте закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало більше ніж 4 роки. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, всі вони підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ані збитків від дії формули, ані постраждалих.