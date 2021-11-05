В Україні з'явиться нова монета номіналом 10 грн – як вона виглядає

У листопаді з'явиться нова пам'ятна монета / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні з 11 листопада в звернення запровадять нову пам'ятну монету спеціального випуску "Десантно-штурмові війська Збройних сил України".

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

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Монета номіналом 10 грн, вага якої 12,4 грама, виготовлена зі сплаву на основі цинку з покривом нікелем. Таких монет в Україні буде 1 мільйон.

На аверсі монети розміщено:

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напис "Україна"

малий державний герб України;

нарукавний знак десантно-штурмових військ ЗСУ;

емблема десантно-штурмових військ ЗСУ;

символ гривні;

рік карбування монети – 2021;

напис "Десантно-штурмові військові ЗСУ";

логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

​На реверсі на дзеркальному тлі зображено символічний образ воїна-десантника у лицарських обладунках, за спиною якого напіврозкриті крила – символ покровителя війська – Архангела Михайла.

Як ми писали раніше, при розрахунках оборотними монетами номіналом 1 та 2 гривні у громадян пенсійного віку зі слабким зором та людей з порушенням зору виникають проблеми. У Нацбанку планували розпочати роботу над тим, щоб змінити дизайн та зробити ці монети зручнішими для використання.

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Нагадаємо, у червні 2021 року НБУ ввів в обіг відразу чотири пам'ятні монети різного номіналу, присвячені видатним особистостям та народному мистецтву нашої країни.