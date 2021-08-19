В Україні з'явиться ще 17 камер на дорогах: дата і список

Систем автофіксації порушень ПДР в Україні стане більше. Колаж: "Сьогодні"

На дорогах України з 20 серпня з'являться ще 17 комплексів автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР .

Про це йдеться на сайті патрульної поліції України.

Прилади фіксації правопорушень зароблять на дорогах Житомирської, Одеської, Чернігівської областей, а також у Чернігові, Черкасах, Житомирі та Львові.

Розташування камер

Житомирська область:

на 174 км + 600 автодороги М-06 в напрямку Києва;

на 127 км + 246 автодороги М-06 в напрямку Києва;

на 230 км + 853 автодороги М-06 в напрямку Рівного.

Чернігівська область:

на 113 км + 864 автодороги М-01 в напрямку Києва.

Одеська область:

на 465 км + 483 автодороги М-05 в напрямку Києва.

Житомир:

Чудновський міст, в напрямку вул. Леха Качинського;

Чудновський міст, в напрямку вул. Радивилівська;

вул. Перемоги, 86, в напрямку вул. Миколи Сціборського.

Львів:

вул. Хуторівка, 8, в напрямку вул. Стрийській;

вул. Володимира Великого, 18, в напрямку вул. Стрийській.

Черкаси:

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просп. Хіміків, 30 в напрямку вул. В'ячеслава Голуей;

вул. Благовісна, 341/40, в напрямку вул. Крівалівская;

вул. Благовісна, 36/47, в напрямку вул. Грушевського;

вул. Надпільна, 208, в напрямку вул. Івана Франка.

Чернігів:

вул. Рокосовського, 12, корп. 2, в напрямку вул. Захисників України;

просп. Миру, 296, в напрямку вул. Володимира Дрозда;

просп. Миру, 241-А, в напрямку вул. Льотної.

Детальніше, де вже працюють камери, можна подивитися на карті:

Де камери вже працюють

60 приладів розташовані в Києві, Кропивницького, Харкові, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Львівській і Миколаївській областях. Вони вже фіксують порушення.

Крім того, з 15 лютого цього року прилади автофіксації фіксують порушення проїзду смугою громадського транспорту в Києві на бульварі Дружби Народів, 36.

Раніше ми писали, що в Харкові з'явилися камери контролю ПДР.

Нагадаємо, українська поліція отримала повнопривідні "Фантоми" для боротьби з лихачами. Завдяки інтегрованій системі контролю швидкості рухомих транспортних засобів патрульні зможуть фіксувати порушення швидкості в русі – по ходу патрульного авто, назустріч і навіть ззаду.

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