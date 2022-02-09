В Україні не вижити? Кому та за скільки заробітчани "продають" своє здоровʼя

Майже половина українців згодні поїхати на заробітки / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

На роботу за кордон не проти поїхати 45,3% українців, решта на заробітки виїжджати не планують. При цьому найбільша кількість з першої категорії їде на зарплату не менше 30 тис грн.

Проо це свідчать результати опитування Jooble.

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Частка тих, хто бажає поїхати на роботу в іншу країну, але не має попереднього досвіду становить 68,8%, і лише 31,2% його мають.

Поїхати на заробітки чи залишитися вдома?

Мотивацією поїхати на заробітки служать такі пункти:

висока заробітна плата;

відсутність постійної роботи в Україні;

можливість накопичити кошти (безплатне проживання, харчування від роботодавця);

кращі умови праці;

легальне працевлаштування;

медичне страхування та зручний графік.

Стримують від поїздки такі чинники:

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сім’я;

здоров’я;

небажання покидати звичний спосіб життя;

страх натрапити на шахраїв;

стабільна робота в Україні;

відсутність закордонного паспорта;

відсутність збережень;

незнання локальної мови;

відсутність вакцинації;

страх не облаштувати побут на новому місці.

Бажаний рівень заробітної плати

Майже половина українців (48,8%) бажають отримувати за кордоном більше 30 тис гривень. Для 38,8% опитаних було б достатньо суми, що варіюється між 20 тис гривень та 30 тис гривень. 10,9% опитаних були б задоволені сумою від 15000 грн до 20000 грн.

Для 1,9% було б достатньо суми від 10 тис гривень до 15 тис гривень.

Бажаний рівень зарплати / Фото: jooble

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Зазначимо, що аналітики опитування проводили у період з 15 листопада по 24 грудня 2021 року з людьми, що задіяні у різних сферах життєдіяльності.

Зобовʼязання заробітчан

За Законом, українці, які працюють за кордоном, зобовʼязані сплачувати податок в обидві держави. За недотримання цього їм загрожує адміністративна відповідальність.

Сума податку в Україні складається з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%.

Якщо в тій державі, з якою підписана міждержавна угода, ставка податку менша ніж у нас, то по приїзду заробітчанин сплачує лише різницю. Розглянемо на конкретному прикладі: якщо країна, в якій працює українець, має податкову ставку, приміром, 10%, то в Україні заробітчанин сплатить тільки різницю, а це — 9,5%.

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