В Україні назріває ще один дефіцит: кому та яких авто може не вистачити

В Україні може бути дефіцит електрокарів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нестача пального виникла в Україні після початку повномасштабної війни з РФ. Ціни на бензин зростають, черги на заправках не зменшуються, водночас держава намагається знайти нові шляхи для постачання пального.

Однак війна і дефіцит бензину можуть створити ще один дефіцит – на електромобілі. Як це пов'язано, і яка зараз ситуація, UBR розповіли експерти авторинку.

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Бензинова криза посилила інтерес українців до електрокарів

Власник компанії з привезення та продажу електромобілів Elmob Захар Пашун розповів, що після того, як на АЗС зник бензин, продажі електромобілів різко зросли.

"Попит дуже виріс, у нас телефон розривається навіть без реклами. У перші два місяці війни взагалі була тиша, а тут розпродалися всі машини за тиждень", – зазначив Пашун.

Водночас інші експерти кажуть, що дефіциту електромобілів на фоні зростання інтересу через кризу пального може й не бути. Оскільки ситуація на АЗС вже скоро може стабілізуватися, продажі можуть впасти.

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Однак до нестачі електрокарів може призвести не лише ситуація з бензином.

Війна з Росією заблокувала шляхи постачання

Морські порти з початку вторгнення РФ заблоковані. Вони були основним каналом для завезення електрокарів. На складах в Україні запасів майже не залишилось. А завозити авто альтернативними шляхами дуже дорого.

Все це й призводить до того, що попит на електромобілі може бути незадоволений.

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"Більшість електромобілів, які потрапляли до нас з Китаю, йшли до заблокованих зараз морських портів. Спочатку дилери ще мали якісь запаси, але вже зараз у багатьох вони скінчилися. Коли будуть наступні постачання – невідомо, бо незрозуміло, куди везти, і, з іншого боку, дуже висока вартість логістики", – зазначив директор інформаційно-аналітичної групи Auto-Consulting Олег Омельницький.

До того ж, у деяких компаній запаси на складах не просто скінчилися. Багато з них постраждали від бойових дій.

Загалом, як зазначають експерти, усі ці проблеми характеризують увесь авторинок України сьогодні.

Україні загрожує дефіцит дешевої електроніки

Раніше "Сьогодні" писали, що дефіцит електроніки може виникнути через різке зниження імпорту та знищення запасів. Попит на техніку серед українців знизився приблизно на 40%.

Так, у компанії "Фокстрот" до війни був склад з технікою на 600 мільйонів грн у Гостомелі. Але під час оборони Києва від російських військ, що наступали, склад був знищений, і тепер компанія розпродає товари, що залишилися в магазинах.

Співвласник мережі Валерій Маковецький підтверджує, що асортименту немає, і прогнозує погіршення ситуації через місяць-два.

У Comfy також кажуть, що на українському ринку вже є певний дефіцит персональної електроніки. А маркетинг-директор "Алло" Артур Матковський вважає, що на ринку буде дуже мало смартфонів OPPO та vivo, планшетів, Wi-Fi-роутерів, недорогих ноутбуків, дронів та акумуляторів.

Імпортувати нову техніку через війну досить складно: порти закриті, авіатранспорт не працює. Дистриб'ютори кажуть, що завозять 40-50% від довоєнного показника.

Ми також писали про те, що дефіцит бензину в Україні зачепив усю Європу. Експерт розповів "Сьогодні", як нестача бензину в Україні змусить світ перебудувати всю логістичну систему.

Також ми розповідали про велике постачання пального в Україну до кінця травня, та як воно вплине на дефіцит.