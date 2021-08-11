Український стартап став "єдинорогом". Чим займається People.ai

Засновнику стартапу People.ai Олегу Рогінському 34 роки. Він родом з Дніпра / Колаж "Сегодня"

Український стартап People.ai (система управління взаємовідносинами з клієнтами, що працює за допомогою штучного інтелекту), став новим вітчизняним "єдинорогом" – оцінка ринкової вартості компанії перевищила 1 млрд доларів. У стартапу People.ai ринкова вартість нині становить 1,1 млрд доларів.

Про це засновник People.ai Олег Рогінський розповів агентству Bloomberg.

Олег Рогінський повідомив, що розвинутися до такого рівня вдалося завдяки залученню інвестицій від еміратської компанії Mubadala Investment Company і американського фонду Akkadian Venture. Сума нового раунду фінансування (Series D) в 2021 році склала 100 млн доларів.

"Оцінка в 1,1 мільярд – це не мета, це ключовий момент на шляху до побудови компанії, яка за допомогою штучного інтелекту значно поліпшить продуктивність співробітників компаній-клієнтів, починаючи з sales, marketing, customer success, etc.", – говорить український підприємець.

Що таке People.ai

Стартап позиціонується як AI (штучний інтелект) сервіс, який збирає і аналізує дані, згенеровані менеджерами з продажу. Система видає рекомендації, в результаті чого угоди можна закрити швидше і ефективніше.

У стартапі працює 240 людина, 40 з яких – в київському офісі. За допомогою сервісу було закрито угод на 100 млрд доларів.

"Єдинороги" України

Український стартап People.ai – не перша вітчизняна компанія, у якої ринкова вартість перевищує 1 млрд доларів. В цьому списку вже знаходиться: