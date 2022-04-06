В Україні можуть запровадити держрегулювання цін: чи зникнуть продукти з полиць магазинів

Розповідаємо, що буде із цінами на продукти / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Депутати вирішили, що під час воєнного стану уряд може запроваджувати граничні ціни на будь-які товари та послуги. Відповідний законопроєкт внесли до парламенту 18 депутатів від "Слуги народу".

"Сьогодні" разом з експертами розбиралися, до чого може призвести такий крок – до зниження цін чи виникнення дефіциту.

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Що пропонують "Слуги"

Майже двадцять депутатів від фракції "Слуга народу" пропонують парламенту надати право уряду запроваджувати держрегулювання цін на товари та послуги під час воєнного стану.

У законопроекті 7239 йдеться, що встановлювати граничний рівень цін на товари чи послуги уряд зможе на всій території України, а у разі потреби – на території окремо взятої адміністративно-територіальної одиниці.

Крім цього, Кабмін зможе здійснювати контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами встановлених цін. Якщо останні порушують правила продажу, то уряд оформлятиме протоколи про адміністративні правопорушення, а товари, ціни на які завищувалися, можуть конфіскувати. Також уряду можуть надати можливість вилучати доходи, отримані від таких товарів чи послуг.

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Іншими словами, в країні можуть запровадити держрегулювання цін на будь-які товари та послуги з досить жорсткими заходами контролю.

Вимушений захід

Експерти кажуть, що такі кроки уряду, якщо їх буде введено короткостроково, підуть на користь населенню, яке часто залишається без засобів для існування.

"Стримування зростання цін – об'єктивно вірний крок для підтримки життєдіяльності населення в період війни. Накопичення на життя без грошових надходжень протягом 2-3-х місяців мають 30-35% населення. Відповідно, якщо ціни зростатимуть безконтрольно – чи через дорожчу нафту, чи через зростання цін на товари через потенційний їхній дефіцит у майбутньому – населення дуже скоро буде в стані голоду", – пояснює "Сьогодні" аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

За його словами, зараз не стоїть питання щодо підтримки профіциту бізнесу, а стоїть питання щодо забезпечення всім необхідним населення країни, своєчасності сплати податків.

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"Ті товари, які бізнес не в змозі продавати за тими цінами, які встановить держава, більш ймовірно, просто перестануть надходити на полиці наших магазинів. Натомість їх можна буде знайти на ринках. Навіть зараз можна знайти картоплю по 45 гривень за кілограм і по 10 гривень за кілограм. Не в магазинах, звісно, а у приватників", – продовжує експерт.

В Україні немає критичної ситуації, що відсутність надходження будь-яких товарів спровокує дефіцит із тимчасовою лагою в один тиждень.

"В країні є запаси, є стратегічні запаси різних товарів. Відповідно, не стримування цін – це, по-перше, крок до того, щоб вкрасти гроші у населення. По-друге, ризик інфляційного тиску. Більш ймовірно, що саме стримування зростання цін і стане приводом, щоб продавати лише вітчизняну продукцію, максимально виключити імпортну та вийти на об'єктивно нормальний рівень прибутку бізнесу", – говорить Олександр Болтян.

За його словами, держава має контролювати бізнес, щоб той не робив надто великих націнок. Тим більше що більшість продуктів у нас вітчизняні.

"За даними статистичного відомства, частка українських продовольчих товарів становить близько 70%, частка непродовольчих товарів – 30%. Серед продовольчих товарів яйця місцевого виробництва – це понад 90% від продажу, м'ясо також більш як 90%, масло вершкове – 95%, молоко – 94%. Водночас місцеві фрукти та овочі свіжі займають 47,2% ринку", – пояснює експерт.

Як це можуть обійти

Але в цьому механізмі можуть виникнути й лазівки. По суті, законопроєкт "Слуг народу" пропонує можливість на час воєнного стану розширити механізм регулювання цін на соціально значущі товари та послуги на будь-які товари.

Зараз до списку соціально значущих товарів, на які можуть обмежувати торгову надбавку, входять: цукор, гречка, борошно пшеничне вищого ґатунку, молоко 2,5%, хліб житньо-пшеничний, яйця категорії С1, птиця (тушка куряча), мінеральна негазована вода, вершкове масло 72,5%, макарони з борошна вищого ґатунку, олія, батон (а також природний газ, електроенергія, бензин А-92 та А-95, дизель).

Якщо депутати проголосують за законопроєкт, то до цього списку може додатись будь-який інший продукт. Але його потрібно досить точно описувати – наприклад, масло або молоко такої жирності в такій упаковці тощо.

Тому й оминути ці обмеження дуже легко – торговельні мережі просто замовлятимуть і продаватимуть продукти, які не підпадають під держрегулювання цін. Тобто замість масла з вмістом жиру 72,5% продаватимуть жирніше або менш жирне масло. Те саме буде з іншими товарами – виробник змінюватиме упаковку, вагу, продаватиме продукцію іншого ґатунку тощо.

Раніше ми писали про те, що буде з боргами під час та після війни, а про те, що буде з цінами на житло, читайте тут.