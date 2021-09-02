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В Україні через негоду затримуються потяги (список)

Артем Гавриленко
2 вересня, 10:54
Затримки потягів спостерігаються переважно з Одеси до західних областей України

Укрзалізниця повідомила про затримку потягів через негоду. Колаж "Сьогодні" / Фото: Getty Images

В Україні 2 вересня затримуються вісім потягів. Максимальний час запізнення – п'ять годин. Затримки відбуваються через погодні умови та технічні перебої.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" в Telegram.

Які потяги затримуються

  1. №274 Одеса – Чернівці (затримка становить 5 годин)
  2. №82 Київ – Ужгород (3 години 30 хвилин);
  3. №49 Київ – Трускавець (2 години)
  4. №136 Білгород-Дністровський – Чернівці (2 години)
  5. №12 Одеса – Львів (1 година 10 хвилин);
  6. №108 Одеса – Ужгород (50 хвилин);
  7. №58 Одеса – Ковель (45 хвилин);
  8. №110 Львів – Херсон (45 хвилин).

Нагадаємо, що ексміністр висловився про ситуацію в "Укрзалізниці". Крадуть щогодини мільйони.

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Також "Укрзалізниця" нагадала про 50-відсоткові знижки на квитки – хто може заощадити.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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