В Україні через негоду затримуються потяги (список)

Укрзалізниця повідомила про затримку потягів через негоду. Колаж "Сьогодні" / Фото: Getty Images
В Україні 2 вересня затримуються вісім потягів. Максимальний час запізнення – п'ять годин. Затримки відбуваються через погодні умови та технічні перебої.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" в Telegram.
Які потяги затримуються
- №274 Одеса – Чернівці (затримка становить 5 годин)
- №82 Київ – Ужгород (3 години 30 хвилин);
- №49 Київ – Трускавець (2 години)
- №136 Білгород-Дністровський – Чернівці (2 години)
- №12 Одеса – Львів (1 година 10 хвилин);
- №108 Одеса – Ужгород (50 хвилин);
- №58 Одеса – Ковель (45 хвилин);
- №110 Львів – Херсон (45 хвилин).
Нагадаємо, що ексміністр висловився про ситуацію в "Укрзалізниці". Крадуть щогодини мільйони.
Також "Укрзалізниця" нагадала про 50-відсоткові знижки на квитки – хто може заощадити.
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: