В Україні до 11 травня ходитиме один евакуаційний потяг: звідки можна виїхати

Українців евакуювали у безпечні місця. Фото: колаж "Сьогодні"

"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. З 6 по 11 травня курсуватиме один маршрут. Українці можуть виїхати у безпечне місце з комфортом.

Про це повідомили на сайті "Укрзалізниці".

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Так, до 11 травня "Укрзалізниця" призначила один евакуаційний потяг:

16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів

Евакуація з "Азовсталі"

Медик з "Азовсталі" звернувся до Туреччини з проханням про допомогу з евакуацією людей. Він розповів, що люди помирають через нестачу медикаментів.

"Тепер надаю медичну допомогу пораненим на "Азовсталі". До війни ніколи не бачив смерті. Працював на швидкій допомозі, завжди чим міг допомагав людям. Але тут мені боляче дивитися, як люди помирають на руках просто через нестачу антибіотиків", – сказав медик.

Він розповів, що завод постійно обстрілюють.

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"Нас постійно обстрілюють із повітря, моря та землі. Благаю вас провести процедуру виведення всіх людей, зокрема й військових, із території "Азовсталі". Зупиніть цей кошмар", – попросив медик.

Також він наголосив, що Туреччина та Україна завжди підтримували тісні зв'язки.

"Ви й ваша країна маєте велику вагу в політиці нашого регіону. Ми не знаємо, кому вже писати й до кого звертатися. Тому звертаюсь до вас. Я вірю щиро в те, що всевишній не залишить наші благі справи і ви допоможете нам", – додав медик.

Раніше президент України Володимир Зеленський попросив ООН про евакуацію поранених із "Азовсталі".

Додамо, що "Укрзалізниця" відновлює рух приміських поїздів з Києва у бік Бородянки — вони не ходили з 5 березня через підрив шляхів окупантами, а в середині березня було зруйновано залізничний міст через річку Ірпінь.