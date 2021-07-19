В Україні чотири рази підвищать мінімальну зарплату – графік

Поетапне зростання мінімалки закладений в схвалених Верховною Радою бюджетних планах уряду на найближчі три роки

Мінімалку підвищать ще в чотири етапи / Фото: Getty Images, Pixabay

Мінімальна зарплата в Україні до 2024 підвищиться в цілому на 1665 гривень, до 7665 гривень. Такі розрахунки закладені в Бюджетну декларацію на три роки, яку вперше підтримала Верховна Рада. Зростання буде поетапним, і воно вже почалося. Попереду українців чекає ще чотири підвищення мінзарплати:

з 1 січня 2021 року мінімалка становить 6000 гривень;

з 1 грудня 2021-го вона підвищиться до 6500 гривень;

з 1 жовтня 2022 – до 6700 гривень;

з 1 січня 2023-го – до 7176 гривень;

з 1 січня 2024-го – до 7665 гривень.

Поетапне підвищення мінімальної зарплати до 2024 року

Розрахунки проводилися з урахуванням макроекономічного прогнозу, зазначили в Міністерстві фінансів України.

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"Отже, в 2024 році мінімалка в порівнянні з нинішнім роком зросте на 1665 грн і складе 7665 гривень", – повідомили у відомстві.

Нагадаємо, підвищення мінімальної зарплати позначається на розмірі пенсій. Ті, хто старше 65 років, за наявності стажу 30 років і більше – для жінок і 35 років і більше – для чоловіків, з 1 грудня 2021 року отримуватимуть не менше 2600 грн (40% від мінзарплати). Зараз вони отримують не менше 2400 грн.

Як повідомлялося, також в Бюджетній декларації передбачено, що прожитковий мінімум зростатиме, як і зараз, на розмір інфляції плюс 2%. Але в разі зміни законодавства обіцяють переглянути показники. Тобто всі ці розрахунки будуть актуальними, якщо владі не вдасться завершити реформу прожиткового мінімуму.

Документ передбачає, що курс долара в найближчі три роки не перевищить 30 гривень: