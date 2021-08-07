У Покровську оголошено день жалоби за загиблими шахтарями

Сьогодні у Покровську оголошено день жалоби за гірникам, чиї життя забрала аварія на шахті шахтоуправління "Покровське" групи "Метінвест"

31 липня під час виконання буропідривних робіт на горизонті 815 метрів на шахті у селищі Вдале Покровського району стався вибух, унаслідок якого постраждали 10 гірників. З опіками різного ступеня тяжкості вони були доставлені у хірургічне відділення Покровської лікарні інтенсивного лікування та опікове відділення Краматорської міської лікарні. Від травм, несумісних із життям, шестеро шахтарів померли.

У лікарнях Покровська і Краматорська лікарі продовжують боротися за життя і здоров'я чотирьох гірників. Стан трьох шахтарів задовільний, ще одного – стабільно важкий.

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Сім'ям загиблих шахтарів шахтоуправління виплатить матеріальні компенсації і надасть фінансову допомогу в організації похорону. Сім'ї постраждалих шахтарів також отримають грошові компенсації, повну оплату лікування та реабілітації. Дітям загиблих і постраждалих гірників підприємство сплатить навчання в українських вузах.

Група "Метінвест" висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих шахтарів. Ця трагедія – непоправна втрата для компанії і для всього міста. Вічна пам'ять тим, хто пішов від нас.