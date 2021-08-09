В Одеській області в реконструкцію і оновлення мереж вкладуть понад 800 млн грн у 2021 році

Загалом у поточному році ДТЕК Одеські електромережі планують повністю замінити понад 92 км ліній електропередачі і 40 розподільних пунктів і трансформаторних підстанцій

Фото: pexels.

ДТЕК Одеські електромережі планує до кінця року завершити реконструкцію понад 92 кілометри електричних ліній.

Про це йдеться в повідомленні компанії, інформує Politeka.

"Технічне оновлення стало можливим завдяки впровадженню стимулюючих інвестиції RAB-тарифів у 2021 році. Вони дозволили компанії інвестувати у 2021 році на 72% більше коштів у порівнянні із 2020. Ці кошти спрямовуються на модернізацію і розвиток енергетичної інфраструктури регіону відповідно до потреб міста і його жителів", – відповіли в компанії.

У 2021 році компанія планує інвестувати в електричне мережі рекордні 821 млн грн.

Всього в поточному році ДТЕК Одеські електромережі планують повністю замінити понад 92 кілометри ліній електропередачі і 40 розподільних пунктів і трансформаторних підстанцій.

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Для порівняння, у 2020 році компанія мала можливість оновити лише 25 об'єктів.

Нагадаємо, Кабмін планує знизити тарифи на електроенергію для населення за рахунок різкого скорочення витрат на ремонти обладнання та ліній електропередачі, 70% яких і так знаходяться в аварійному стані. Це рішення розкритикували міжнародні та галузеві асоціації, вказавши на неприпустимість його прийняття.

Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам у 20 млрд грн щорічно.

Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняла рішення про введення в країні RAB-регулювання. Мета – збільшити інвестиції у заміну і оновлення електричних мереж. У 2021 році інвестиції в електричні мережі зросли на 30-40%.