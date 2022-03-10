У Конгресі США узгодили 13,6 млрд доларів додаткової допомоги Україні

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Палата представників США ухвалила законопроєкт про державне фінансування, який включає виділення Україні допомоги у розмірі 13,6 млрд доларів.

Як повідомляє CNN, палата представників США проголосувала пізно ввечері в середу, 9 березня, за ухвалення законопроєкту про державне фінансування, який включає масштабну допомогу Україні, що чинить опір вторгненню Росії.

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Конгрес поспішає з ухваленням законопроєкту, оскільки є певні терміни, коли потрібно проголосувати закон про держфінансування. Крайній термін мав закінчуватися у п'ятницю, проте вже Палата представників ухвалила тимчасовий закон про продовження державного фінансування до вівторка.

Багато законодавців прагнуть продемонструвати підтримку України на тлі нічим не спровокованого нападу Росії на країну.

Допомога від МВФ

Рада директорів Міжнародного валютного фонду підтримала виділення для України екстреного фінансування у розмірі 1,4 млрд доларів.

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За словами директора МВФ Кристаліни Георгієвої, політична реакція української влади на надзвичайні ситуації була вражаючою. Зокрема, щодо заходів щодо збереження доступності валютних резервів та зменшення невизначеності обмінного курсу. Крім того, вона наголосила на тому, що Україна виконала всі боргові зобов'язання.