У Херсоні закриють аеропорт: дата

В аеропорту "Херсон" будуть вестися роботи. Колаж: "Сьогодні"

Міжнародний аеропорт "Херсон" з 20 вересня до кінця 2021 року повінстю закриють.

Про це повідомляє Avianews.

В аеропорту хочуть провести реконструкцію злітно-посадкової смуги, яку планують переобладнати для прийому важких далекомагістральних літаків Boeing.

Що відомо про ремонтні роботи

Тендер на проведення робіт виграла компанія "Автомагістраль-Південь", ремонтні роботи обійдуться в 440 млн грн, говориться в системі Prozorro. Спочатку планують замінити асфальтне покриття, а потім – розширити смугу і замінити бетонні плити.

Уже в 2022 році хочуть збільшити ширину злітно-посадкової смуги.

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Як ми писали раніше, в липні 2021 року аеропорт "Бориспіль" став найбільшим в Україні – у нього найвищий пасажиропотік.

Також нещодавно повідомлялося, що з міжнародного аеропорту "Бориспіль" стартували три нових рейси в Саудівську Аравію. Запускає нові маршрути авіакомпанія SkyUp Airlines.

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