У дорогу та в укриття: якими продуктами варто запастися під час війни

Які продукти варто купити в першу чергу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни кожен українець повинен мати запас певних продуктів, які забезпечать життєдіяльність людини протягом деякого часу. Людям, які проживають в багатоповерховому будинку, рекомендують мати "тривожну валізку", щоб у випадку екстреної ситуації взяти із собою, а тим, хто проживає в приватному будинку та має підвальне приміщення, облаштувати своєрідний бункер саме там.

"Сьогодні" розповість вам, якими продуктами слід запастися передовсім та скільки це буде коштувати.

Реклама

Стандартний запас харчових продуктів, приміром, на сім днів має розраховуватися відповідно до кількості людей в сімʼї та складатися з різних категорій товарів. У своєму підвальному приміщенні варто облаштувати зону для зберігання продуктів, що мають тривалий термін зберігання. До цього списку входять:

питна вода для побутових потреб та мінеральна вода в необмеженій кількості (за даними Мінфіну, у березні 2022 року вартість однієї пляшки мінеральної води 1,5 л — 13,90 грн);

для побутових потреб та в необмеженій кількості (за даними Мінфіну, у березні 2022 року вартість однієї пляшки мінеральної води 1,5 л — 13,90 грн); консервація домашня (за наявності) та з магазину (приміром, сардини 230 г — 35,91 грн, шпроти 150 г — 38,50 грн, огірки 920 г — 93,46 грн, ікра з кабачків 500 г — 28,20 грн тощо);

домашня (за наявності) та з магазину (приміром, сардини 230 г — 35,91 грн, шпроти 150 г — 38,50 грн, огірки 920 г — 93,46 грн, ікра з кабачків 500 г — 28,20 грн тощо); їжа швидкого приготування (гречка 1 кг — 49,30 грн, вермішель 1 кг — 21,93 грн, макарони 1 кг — 26,40 грн тощо);

(гречка 1 кг — 49,30 грн, вермішель 1 кг — 21,93 грн, макарони 1 кг — 26,40 грн тощо); хлібці, сухарі, крекер — все те, що може замінити хліб, адже для запасів на тиждень він не годиться;

— все те, що може замінити хліб, адже для запасів на тиждень він не годиться; солодке. Для підтримки енергетичного тонусу організму треба вживати продукти, багаті вуглеводами: згущене молоко, сухофрукти, халву, печиво, шоколад чи просто цукор (1 кг — 26,38 грн).

Варто звернути свою увагу також на сир в парафіновій кірці, чай, каву, сухе молоко, сухофрукти, горіхи, плюс трохи солі.

Як писали "Сьогодні", ці ж продукти в необхідній кількості слід покласти у свою "тривожну валізку". Проте зайвим у ній будуть:

Реклама

сосиски, варена ковбаса;

рибні консерви;

чипси, насіння;

соуси, кетчуп, майонез.

Як безпечно зберігати продукти

Центр громадського здоров'я нагадав кілька головних правил безпечного зберігання та вживання їжі:

зберігайте їжу в закритих контейнерах,

тримайте в чистоті посуд для приготування та споживання їжі,

не споживайте будь-яку їжу, яка була забруднена,

не вживайте їжу, що зберігалася при кімнатній температурі протягом двох годин і більше або ж має незвичайний запах, колір або текстуру,

не вживайте консерви з банок, які здулися або іржаві, навіть якщо продукт всередині безпечний на вигляд,

для приготування дитячої суміші використовуйте лише кип’ячену або бутельовану воду.

Обмеження на продаж продуктів

Деякі торгові мережі вводять обмеження на продаж продуктів, щоб уникнути ажіотажу та дефіциту. Наприклад, мережа "АТБ" ввела обмеження на продаж соціальної групи товарів одному покупцю. Стосується це таких продуктів:

хліб;

батони;

крупи;

цукор;

сіль;

макаронні вироби;

олія.

Зазначені продукти відпускатимуться в кількості не більше 2 одиниць в одні руки. Таке рішення компанія ухвалила, щоб запобігти створенню штучного дефіциту та ажіотажу через воєнний стан.

Реклама

Раніше ми розповідали, що ціни на продукти в Росії після санкцій Європи та США різко злетіли вгору.

Також ми писали, що ціни на деякі продукти влада взяла під свій контроль, щоб не допустити проявів мародерства.