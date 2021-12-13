В "Дії" стався збій: що сталося

Українці скаржаться, що у них не завантажуються документи / Фото: Колаж: Сьогодні
У додатку "Дія", де розпочали бета-тестування видачі тисячі гривень за вакцинацію, ввечері, 13 грудня, стався збій – не завантажуються послуги.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Здебільшого проблеми виникли у користувачів iOS, хоча й деякі українці, які мають гаджети на Android, помічають зміни.
Українці скаржаться, що у них не завантажуються документи. А у когось не відображаються лише COVID-сертифікати.
Зазначимо, що на даному етапі у "Дії" ще не прокоментували збій. І досі невідомо, що трапилося на порталі.
"Тисяча Зеленського" через "Дію"
Українці вже з 19 грудня можуть через онлайн-портал "Дія" отримати виплату 1000 грн тим, хто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу.
Для того, щоб її отримати, потрібно виконати кілька умов:
- потрібно мати COVID-сертифікат про дві дози вакцини, обов'язково у додатку "Дія".
- бути громадянином України;
- досягти повноліття;
- мати спеціальну віртуальну картку для отримання виплат, яку потрібно відкрити у "єПідтримці" в одному з банків-партнерів.
Докладна інструкція, як отримати таку картку та виплати на неї, "Сьогодні" створили для вас раніше, а також написали, що у "Дії" з'явилася ще одна довідка для пенсіонерів.