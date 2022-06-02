В Африці випустили "Москву" у вогні – який вигляд та ціна марки

В Африці присвятили марку потопленню крейсера "Москва" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, OSINTdefender
У республіці Нігер випустили серію поштових марок власного виробництва, присвячених відправленню російського крейсера у відомому напрямку.
Українці можуть купити палаючу "Москву" на сайті для філателістів Bomarka.
Особливості марок з Нігеру
Серія "Військові кораблі" поповнилася двома нігерськими поштовими марками. На одній зображений російський корабель великим планом у вогні, а також український ракетний комплекс "Нептун" і прикордонник з острова Зміїний. Номінал такої марки становить 1000 західноафриканських франків, або 48 грн.
На іншій марці з цієї ж серії "Москва" у вогні зображена на віддаленому плані, а у фокусі – український "Нептун" та прикордонник. Що цікаво, іноземці не побоялися написати повну фразу про "Русский военный корабль". Номінал поштової марки становить 3600 західноафриканських франків, або 173 грн.
Для українців на сайті філателістів продають відповідні марки за ціною 316 та 285 грн відповідно. Інколи користувачам доступні знижки, тож і цей товар можна купити дешевше – за 205 та 185,5 грн. Доставити зі складу виробника марки зможуть за 3 тижні після оплати замовлення.
Марка, присвячена Україні
Нещодавно тематичну марку "Іспанія з Україною" випустив оператор Correos. На ній зображені кольори українського прапора, а по центру – серце. На прямокутнику розміром 35х24,5 мм вмістився також напис "Іспанія з Україною" та логотипи операторів Correos і Укрпошта.
Іспанські марки номіналом 1,75 євро (55,3 грн) випустили тиражем 640 тис. штук. Купити один набір з 5 штук можна за 8,75 євро (276,5 грн)
Ажіотаж довкола марки з кораблем
Куди піти російському військовому кораблю, українські захисники вказали ще 24 лютого. Що саме треба зробити, судно з РФ зрозуміло 13 квітня, коли по крейсеру "Москва" поцілили ЗСУ – флагман і гордість Кремля поплив годувати морських риб. У квітні також Укрпошта випустила тематичну марку тиражем в один мільйон, який моментально розкупили.
Ажіотаж спричинив шалені черги до поштових відділень, марки почали перепродавати і на сайтах з оголошеннями. Водночас Укрпошті через попит довелося додруковувати ще одну серію, яку назвали "Русский воєнный корабль… Всьо".
Нову партію випустили в продаж 23 травня, у День морської піхоти України. Загалом підготували 5 млн екземплярів, які почали продавати з обмеженнями. Вартість аркуша (три марки та три купони) становить 69 грн та 4,5 долара відповідно.
Раніше "Сьогодні" розповідали, що наприкінці травня поштові марки в Україні можна купити онлайн, а в Польщі випустили марки із Зеленським.