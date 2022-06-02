В Африці випустили "Москву" у вогні – який вигляд та ціна марки

В Африці присвятили марку потопленню крейсера "Москва" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, OSINTdefender

У республіці Нігер випустили серію поштових марок власного виробництва, присвячених відправленню російського крейсера у відомому напрямку.

Українці можуть купити палаючу "Москву" на сайті для філателістів Bomarka.

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Особливості марок з Нігеру

Серія "Військові кораблі" поповнилася двома нігерськими поштовими марками. На одній зображений російський корабель великим планом у вогні, а також український ракетний комплекс "Нептун" і прикордонник з острова Зміїний. Номінал такої марки становить 1000 західноафриканських франків, або 48 грн.

Поштова марка з Нігеру

На іншій марці з цієї ж серії "Москва" у вогні зображена на віддаленому плані, а у фокусі – український "Нептун" та прикордонник. Що цікаво, іноземці не побоялися написати повну фразу про "Русский военный корабль". Номінал поштової марки становить 3600 західноафриканських франків, або 173 грн.

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Поштова марка з Нігеру

Для українців на сайті філателістів продають відповідні марки за ціною 316 та 285 грн відповідно. Інколи користувачам доступні знижки, тож і цей товар можна купити дешевше – за 205 та 185,5 грн. Доставити зі складу виробника марки зможуть за 3 тижні після оплати замовлення.

Марка, присвячена Україні

Нещодавно тематичну марку "Іспанія з Україною" випустив оператор Correos. На ній зображені кольори українського прапора, а по центру – серце. На прямокутнику розміром 35х24,5 мм вмістився також напис "Іспанія з Україною" та логотипи операторів Correos і Укрпошта.

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Поштова марка з Іспанії

Іспанські марки номіналом 1,75 євро (55,3 грн) випустили тиражем 640 тис. штук. Купити один набір з 5 штук можна за 8,75 євро (276,5 грн)

Ажіотаж довкола марки з кораблем

Куди піти російському військовому кораблю, українські захисники вказали ще 24 лютого. Що саме треба зробити, судно з РФ зрозуміло 13 квітня, коли по крейсеру "Москва" поцілили ЗСУ – флагман і гордість Кремля поплив годувати морських риб. У квітні також Укрпошта випустила тематичну марку тиражем в один мільйон, який моментально розкупили.

Ажіотаж спричинив шалені черги до поштових відділень, марки почали перепродавати і на сайтах з оголошеннями. Водночас Укрпошті через попит довелося додруковувати ще одну серію, яку назвали "Русский воєнный корабль… Всьо".

Нову партію випустили в продаж 23 травня, у День морської піхоти України. Загалом підготували 5 млн екземплярів, які почали продавати з обмеженнями. Вартість аркуша (три марки та три купони) становить 69 грн та 4,5 долара відповідно.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що наприкінці травня поштові марки в Україні можна купити онлайн, а в Польщі випустили марки із Зеленським.