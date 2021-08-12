Вже не падає. Курс долара в Україні розвернувся

Долар знову падає / Фото: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на четвер, 12 серпня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,80 грн;

1 євро – 31,41 грн;

1 злотий – 6,85 грн;

10 російських рублів – 3,62 грн.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями долар зріс на чотири копійки – рівно на ту ж суму він знижувався в попередній банківський день. Це перше подорожчання долара за останні чотири дні, протягом яких спостерігалося сильне зниження курсу. Однак за тиждень – з 5 по 12 серпня – гривня зміцніла проти американської валюти на 11 копійок. Експерти вважають, що ситуацію на валютному ринку зараз формує Нацбанк.

Курс євро підвищився на п'ять копійок після різкого зниження на 17 копійок на день раніше.

Вартість 10 російських рублів знову знизилася на дві копійки. А польський злотий майже не змінився в ціні.

Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням. У середу, 11 серпня, вартість валюти на міжбанку змінилася різноспрямовано:

Долар знизився на копійку в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 26,78/26,80 грн (купівля/продаж).

Євровалюта подорожчала на чотири копійки в покупці і в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,42/31,44 грн (купівля/продаж).

Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки, яку вперше в історії схвалила Рада, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

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У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс у 2021 році складе 27 грн/дол. А от аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).