"Укрзалізниця" запустила евакуаційні рейси по всій Україні – куди можна виїхати 3 березня

Розклад евакуаційних рейсів / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
Незважаючи на постійні обстріли ворога українців продовжують евакуювати із особливо гарячих точок країни у західні регіони та за кордон.
Про це повідомляє "Укрзалізниця" у соцмережах і публікує графік руху евакуаційних потягів на 3 березня.
Рейси по станції Київ-Пасажирський на 3 березня:
- №715 Дарниця — Львів 10.00
- №738 Київ-Пасажирський — Запоріжжя 11.50
- №045 Ужгород — Краматорськ 12.06
- №114 Лиман — Львів 13.34
- №142 Лиман — Львів 13.34
- №749 Київ-Пасажирський — Івано-Франківськ 14.07
- №749 Київ-Пасажирський — Львів 14.07
- №769 Київ-Пасажирський — Кам’янець-Подільський 14.25
- №055 Київ-Пасажирський — Рахів 15.02
- №013 Київ-Пасажирський — Солотвино 17.12
- №792 Київ-Пасажирський — Кременчук 17.42
- №790 Київ-Пасажирський — Кропивницький 17.42
- №145 Київ-Пасажирський — Ізмаїл 17.50
- №081 Київ-Пасажирський — Ужгород 18.30
- №067 Київ-Пасажирський — Варшава 18.48
- №044 Київ — Івано-Франківськ 19.06
- №095 Київ-Пасажирський — Рахів 19.48
- №029 Київ-Пасажирський — Ужгород 20.05
- №049 Київ-Пасажирський — Трускавець 20.12
- №059 Київ-Пасажирський — Чоп 20.21
- №057 Київ-Пасажирський — Ворохта 20.21
- №038 Київ-Пасажирський — Запоріжжя 21.07
- №105 Київ-Пасажирський — Одеса-Головна. 21.15
- №097 Київ-Пасажирський — Ковель 21.22
- №076 Київ-Пасажирський — Кривий Ріг – Головний 21.28
- №130 Кременчук — Ворохта 22.03
- №149 Полтава — Чернівці 22.03
- №209 Харків-Пасажирський — Чернівці 22.03
- №017 Харків-Пасажирський — Ужгород 22.10
- №007 Київ-Пасажирський — Чернівці 22.22
- №091 Київ-Пасажирський — Львів 22.37
- №046 Краматорськ — Ужгород 22.47
- №907 Київ-Пасажирський — Краматорськ 22.58
- №080 Київ-Пасажирський — Дніпро-Головний 23.05
- №138 Хмельницьк — Лисичанськ 23.18
- №771 Київ-Пасажирський — Хмельницький 23.46
- №139 Київ-Пасажирський — Кам’янець-Подільський 23.59
Рейси, які рухатимуться по станції Харків на 3 березня:
- 001 Івано-Франківськ – Костянтинівка 11.33
- 209 Харків-Пасажирський – Чернівці 12.25
- 046 Лисичанськ – Ужгород 12.36
- 114 Львів – Лиман 14.39
- 142 Львів – Лиман 14.39
- 723 Харків – Львів 17.00
- 017 Харків-Пасажирський – Ужгород 15.09
- 795 Харків-Пасажирський – Дніпро-Головний 19.27
- 002 Костянтинівка – Івано-Франківськ 21.08
- 132 Лисичанськ – Жмеринка 21.26
- 007 Харків-Пасажирський – Одеса-Головна 21.43
- 045 Ужгород – Лисичанськ 22.40
Рейси по станції Дніпро на 3 березня:
- №738 Запоріжжя 1 — Київ-Пасажирський 09.54
- №041 Дніпро-Головний — Трускавець 14.26
- №006 Маріуполь — Рахів 16.39
- №738 Київ-Пасажирський — Запоріжжя 1 19.07
Рейси по станції Запоріжжя на 3 березня:
- №006 Рахів — Запоріжжя 11.07
- №120 Запоріжжя 1 — Львів 12.20
- №006 Маріуполь — Рахів 14.45
- №072 Запоріжжя 1 — Київ-Пасажирський 19.47
- №068 Маріуполь — Львів 20.37
- №038 Запоріжжя 1 — Київ-Пасажирський 21.38
- №068 Львів — Маріуполь 22.26
- Рейси по станції Вінниця на 3 березня:
- №070 Маріуполь — Львів 10.23
- №772 Хмельницьк — Київ-Пасажирський 16.41
- №769 Київ-Пасажирський — Кам’янець-Подільський 17.20
- №086 Львів — Запоріжжя 17.43
- №055 Київ-Пасажирський — Рахів 18.07
- №138 Хмельницьк — Лиман 19.42
- №716 Львів — Київ-Пасажирський 20.50
- №145 Київ-Пасажирський — Ізмаїл 21.08
- №081 Київ-Пасажирський — Ужгород 21.45
- №042 Трускавець — Дніпро-Головний 22.32
- №049 Київ-Пасажирський — Трускавець 23.17
- №057 Київ-Пасажирський — Ворохта 23.26
- №059 Київ-Пасажирський — Чоп 23.26
- №022 Трускавець — Харків-Пасажирський 23.53
Зазначається, що на додачу до цих рейсів заплановано евакуаційні рейси за кордон, а саме в Польшу.
Рейси в Польщу на 3 березня
- № 7609/7610 Львів – Пшемисль. Потяг відправляється зі Львова об 11.38 і прибуває до польського Пшемисля о 12.43. Зворотне відправлення із Пшемисля о 14.13, прибуттям на станцію Львів о 17.35;
- № 7614/7615 Львів – Хелм. Відправлення зі Львова о 14.00, а прибуття до ст. Хелм о 20.30;
- № 7616/7617 Хелм – Львів. Відправленням зі ст. Хелм о 21.30, прибуття у Львів о 05.10.
- № 7611/7612 Львів – Пшемисль. Відправленням зі Львова здійснюється о 14.26, а прибуває потяг в Пшемисль о 15.31. Із Пшемисля до Львова можна відправитись о 17.00, прибуття на ст. Львів о 20.22;
- № 7613/7614 Львів – Пшемисль. Відправленням зі Львова о 17.13, прибуття в Пшемисль очікується о 18.18. У зворотній бік відправлення із Пшемисля о 19.54, прибуттям на ст. Львів о 23.20;
- № 7615/7616 Львів – Пшемисль. Відправлення зі Львова здійснюється о 19.55, прибуття в Пшемисль о 21.13. Назад відправлення із Пшемисля планується о 22.53, прибуття на ст. Львів о 02.14;
- № 7618/7619 Львів – Хелм, відправленням зі Львова о 20.45, прибуття до ст. Хелм о 03.25;
- № 7620/7621 Хелм – Львів, відправленням із ст. Хелм о 04.25, прибуття у Львів о 11.40.
- № 67/68 Київ – Варшава вже з групою зарезервованих для дітей з інвалідністю вагонів, а також Київ – Хелм, відправленням із Києва о 19.13.
"Сьогодні" раніше писали, як українським біженцям допомагають в Польщі і розповідали, що Wizz Air роздасть українцям безкоштовні квитки.