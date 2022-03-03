Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини економіки Новини транспорту

"Укрзалізниця" запустила евакуаційні рейси по всій Україні – куди можна виїхати 3 березня

Софія Зінов’єва
3 березня, 09:46
Розповідаємо, куди українці можуть евакуюватись потягами "Укрзалізниці" у четвер, 3 березня

Розклад евакуаційних рейсів / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Незважаючи на постійні обстріли ворога українців продовжують евакуювати із особливо гарячих точок країни у західні регіони та за кордон.

Про це повідомляє "Укрзалізниця" у соцмережах і публікує графік руху евакуаційних потягів на 3 березня.

Реклама

Рейси по станції Київ-Пасажирський на 3 березня:

  • №715 Дарниця — Львів 10.00
  • №738 Київ-Пасажирський — Запоріжжя 11.50
  • №045 Ужгород — Краматорськ 12.06
  • №114 Лиман — Львів 13.34
  • №142 Лиман — Львів 13.34
  • №749 Київ-Пасажирський — Івано-Франківськ 14.07
  • №749 Київ-Пасажирський — Львів 14.07
  • №769 Київ-Пасажирський — Кам’янець-Подільський 14.25
  • №055 Київ-Пасажирський — Рахів 15.02
  • №013 Київ-Пасажирський — Солотвино 17.12
  • №792 Київ-Пасажирський — Кременчук 17.42
  • №790 Київ-Пасажирський — Кропивницький 17.42
  • №145 Київ-Пасажирський — Ізмаїл 17.50
  • №081 Київ-Пасажирський — Ужгород 18.30
  • №067 Київ-Пасажирський — Варшава 18.48
  • №044 Київ — Івано-Франківськ 19.06
  • №095 Київ-Пасажирський — Рахів 19.48
  • №029 Київ-Пасажирський — Ужгород 20.05
  • №049 Київ-Пасажирський — Трускавець 20.12
  • №059 Київ-Пасажирський — Чоп 20.21
  • №057 Київ-Пасажирський — Ворохта 20.21
  • №038 Київ-Пасажирський — Запоріжжя 21.07
  • №105 Київ-Пасажирський — Одеса-Головна. 21.15
  • №097 Київ-Пасажирський — Ковель 21.22
  • №076 Київ-Пасажирський — Кривий Ріг – Головний 21.28
  • №130 Кременчук — Ворохта 22.03
  • №149 Полтава — Чернівці 22.03
  • №209 Харків-Пасажирський — Чернівці 22.03
  • №017 Харків-Пасажирський — Ужгород 22.10
  • №007 Київ-Пасажирський — Чернівці 22.22
  • №091 Київ-Пасажирський — Львів 22.37
  • №046 Краматорськ — Ужгород 22.47
  • №907 Київ-Пасажирський — Краматорськ 22.58
  • №080 Київ-Пасажирський — Дніпро-Головний 23.05
  • №138 Хмельницьк — Лисичанськ 23.18
  • №771 Київ-Пасажирський — Хмельницький 23.46
  • №139 Київ-Пасажирський — Кам’янець-Подільський 23.59

Рейси, які рухатимуться по станції Харків на 3 березня:

  • 001 Івано-Франківськ – Костянтинівка 11.33
  • 209 Харків-Пасажирський – Чернівці 12.25
  • 046 Лисичанськ – Ужгород 12.36
  • 114 Львів – Лиман 14.39
  • 142 Львів – Лиман 14.39
  • 723 Харків – Львів 17.00
  • 017 Харків-Пасажирський – Ужгород 15.09
  • 795 Харків-Пасажирський – Дніпро-Головний 19.27
  • 002 Костянтинівка – Івано-Франківськ 21.08
  • 132 Лисичанськ – Жмеринка 21.26
  • 007 Харків-Пасажирський – Одеса-Головна 21.43
  • 045 Ужгород – Лисичанськ 22.40

Рейси по станції Дніпро на 3 березня:

Реклама
  • №738 Запоріжжя 1 — Київ-Пасажирський 09.54
  • №041 Дніпро-Головний — Трускавець 14.26
  • №006 Маріуполь — Рахів 16.39
  • №738 Київ-Пасажирський — Запоріжжя 1 19.07

Рейси по станції Запоріжжя на 3 березня:

  • №006 Рахів — Запоріжжя 11.07
  • №120 Запоріжжя 1 — Львів 12.20
  • №006 Маріуполь — Рахів 14.45
  • №072 Запоріжжя 1 — Київ-Пасажирський 19.47
  • №068 Маріуполь — Львів 20.37
  • №038 Запоріжжя 1 — Київ-Пасажирський 21.38
  • №068 Львів — Маріуполь 22.26
  • Рейси по станції Вінниця на 3 березня:
  • №070 Маріуполь — Львів 10.23
  • №772 Хмельницьк — Київ-Пасажирський 16.41
  • №769 Київ-Пасажирський — Кам’янець-Подільський 17.20
  • №086 Львів — Запоріжжя 17.43
  • №055 Київ-Пасажирський — Рахів 18.07
  • №138 Хмельницьк — Лиман 19.42
  • №716 Львів — Київ-Пасажирський 20.50
  • №145 Київ-Пасажирський — Ізмаїл 21.08
  • №081 Київ-Пасажирський — Ужгород 21.45
  • №042 Трускавець — Дніпро-Головний 22.32
  • №049 Київ-Пасажирський — Трускавець 23.17
  • №057 Київ-Пасажирський — Ворохта 23.26
  • №059 Київ-Пасажирський — Чоп 23.26
  • №022 Трускавець — Харків-Пасажирський 23.53

Зазначається, що на додачу до цих рейсів заплановано евакуаційні рейси за кордон, а саме в Польшу.

Рейси в Польщу на 3 березня

  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль. Потяг відправляється зі Львова об 11.38 і прибуває до польського Пшемисля о 12.43. Зворотне відправлення із Пшемисля о 14.13, прибуттям на станцію Львів о 17.35;
  • № 7614/7615 Львів – Хелм. Відправлення зі Львова о 14.00, а прибуття до ст. Хелм о 20.30;
  • № 7616/7617 Хелм – Львів. Відправленням зі ст. Хелм о 21.30, прибуття у Львів о 05.10.
  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль. Відправленням зі Львова здійснюється о 14.26, а прибуває потяг в Пшемисль о 15.31. Із Пшемисля до Львова можна відправитись о 17.00, прибуття на ст. Львів о 20.22;
  • № 7613/7614 Львів – Пшемисль. Відправленням зі Львова о 17.13, прибуття в Пшемисль очікується о 18.18. У зворотній бік відправлення із Пшемисля о 19.54, прибуттям на ст. Львів о 23.20;
  • № 7615/7616 Львів – Пшемисль. Відправлення зі Львова здійснюється о 19.55, прибуття в Пшемисль о 21.13. Назад відправлення із Пшемисля планується о 22.53, прибуття на ст. Львів о 02.14;
  • № 7618/7619 Львів – Хелм, відправленням зі Львова о 20.45, прибуття до ст. Хелм о 03.25;
  • № 7620/7621 Хелм – Львів, відправленням із ст. Хелм о 04.25, прибуття у Львів о 11.40.
  • № 67/68 Київ – Варшава вже з групою зарезервованих для дітей з інвалідністю вагонів, а також Київ – Хелм, відправленням із Києва о 19.13.

"Сьогодні" раніше писали, як українським біженцям допомагають в Польщі і розповідали, що Wizz Air роздасть українцям безкоштовні квитки.