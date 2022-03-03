"Укрзалізниця" запустила евакуаційні рейси по всій Україні – куди можна виїхати 3 березня

Розклад евакуаційних рейсів / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Незважаючи на постійні обстріли ворога українців продовжують евакуювати із особливо гарячих точок країни у західні регіони та за кордон.

Про це повідомляє "Укрзалізниця" у соцмережах і публікує графік руху евакуаційних потягів на 3 березня.

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Рейси по станції Київ-Пасажирський на 3 березня:

№715 Дарниця — Львів 10.00

№738 Київ-Пасажирський — Запоріжжя 11.50

№045 Ужгород — Краматорськ 12.06

№114 Лиман — Львів 13.34

№142 Лиман — Львів 13.34

№749 Київ-Пасажирський — Івано-Франківськ 14.07

№749 Київ-Пасажирський — Львів 14.07

№769 Київ-Пасажирський — Кам’янець-Подільський 14.25

№055 Київ-Пасажирський — Рахів 15.02

№013 Київ-Пасажирський — Солотвино 17.12

№792 Київ-Пасажирський — Кременчук 17.42

№790 Київ-Пасажирський — Кропивницький 17.42

№145 Київ-Пасажирський — Ізмаїл 17.50

№081 Київ-Пасажирський — Ужгород 18.30

№067 Київ-Пасажирський — Варшава 18.48

№044 Київ — Івано-Франківськ 19.06

№095 Київ-Пасажирський — Рахів 19.48

№029 Київ-Пасажирський — Ужгород 20.05

№049 Київ-Пасажирський — Трускавець 20.12

№059 Київ-Пасажирський — Чоп 20.21

№057 Київ-Пасажирський — Ворохта 20.21

№038 Київ-Пасажирський — Запоріжжя 21.07

№105 Київ-Пасажирський — Одеса-Головна. 21.15

№097 Київ-Пасажирський — Ковель 21.22

№076 Київ-Пасажирський — Кривий Ріг – Головний 21.28

№130 Кременчук — Ворохта 22.03

№149 Полтава — Чернівці 22.03

№209 Харків-Пасажирський — Чернівці 22.03

№017 Харків-Пасажирський — Ужгород 22.10

№007 Київ-Пасажирський — Чернівці 22.22

№091 Київ-Пасажирський — Львів 22.37

№046 Краматорськ — Ужгород 22.47

№907 Київ-Пасажирський — Краматорськ 22.58

№080 Київ-Пасажирський — Дніпро-Головний 23.05

№138 Хмельницьк — Лисичанськ 23.18

№771 Київ-Пасажирський — Хмельницький 23.46

№139 Київ-Пасажирський — Кам’янець-Подільський 23.59

Рейси, які рухатимуться по станції Харків на 3 березня:

001 Івано-Франківськ – Костянтинівка 11.33

209 Харків-Пасажирський – Чернівці 12.25

046 Лисичанськ – Ужгород 12.36

114 Львів – Лиман 14.39

142 Львів – Лиман 14.39

723 Харків – Львів 17.00

017 Харків-Пасажирський – Ужгород 15.09

795 Харків-Пасажирський – Дніпро-Головний 19.27

002 Костянтинівка – Івано-Франківськ 21.08

132 Лисичанськ – Жмеринка 21.26

007 Харків-Пасажирський – Одеса-Головна 21.43

045 Ужгород – Лисичанськ 22.40

Рейси по станції Дніпро на 3 березня:

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№738 Запоріжжя 1 — Київ-Пасажирський 09.54

№041 Дніпро-Головний — Трускавець 14.26

№006 Маріуполь — Рахів 16.39

№738 Київ-Пасажирський — Запоріжжя 1 19.07

Рейси по станції Запоріжжя на 3 березня:

№006 Рахів — Запоріжжя 11.07

№120 Запоріжжя 1 — Львів 12.20

№006 Маріуполь — Рахів 14.45

№072 Запоріжжя 1 — Київ-Пасажирський 19.47

№068 Маріуполь — Львів 20.37

№038 Запоріжжя 1 — Київ-Пасажирський 21.38

№068 Львів — Маріуполь 22.26

Рейси по станції Вінниця на 3 березня:

№070 Маріуполь — Львів 10.23

№772 Хмельницьк — Київ-Пасажирський 16.41

№769 Київ-Пасажирський — Кам’янець-Подільський 17.20

№086 Львів — Запоріжжя 17.43

№055 Київ-Пасажирський — Рахів 18.07

№138 Хмельницьк — Лиман 19.42

№716 Львів — Київ-Пасажирський 20.50

№145 Київ-Пасажирський — Ізмаїл 21.08

№081 Київ-Пасажирський — Ужгород 21.45

№042 Трускавець — Дніпро-Головний 22.32

№049 Київ-Пасажирський — Трускавець 23.17

№057 Київ-Пасажирський — Ворохта 23.26

№059 Київ-Пасажирський — Чоп 23.26

№022 Трускавець — Харків-Пасажирський 23.53

Зазначається, що на додачу до цих рейсів заплановано евакуаційні рейси за кордон, а саме в Польшу.

Рейси в Польщу на 3 березня

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль. Потяг відправляється зі Львова об 11.38 і прибуває до польського Пшемисля о 12.43. Зворотне відправлення із Пшемисля о 14.13, прибуттям на станцію Львів о 17.35;

№ 7614/7615 Львів – Хелм. Відправлення зі Львова о 14.00, а прибуття до ст. Хелм о 20.30;

№ 7616/7617 Хелм – Львів. Відправленням зі ст. Хелм о 21.30, прибуття у Львів о 05.10.

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль. Відправленням зі Львова здійснюється о 14.26, а прибуває потяг в Пшемисль о 15.31. Із Пшемисля до Львова можна відправитись о 17.00, прибуття на ст. Львів о 20.22;

№ 7613/7614 Львів – Пшемисль. Відправленням зі Львова о 17.13, прибуття в Пшемисль очікується о 18.18. У зворотній бік відправлення із Пшемисля о 19.54, прибуттям на ст. Львів о 23.20;

№ 7615/7616 Львів – Пшемисль. Відправлення зі Львова здійснюється о 19.55, прибуття в Пшемисль о 21.13. Назад відправлення із Пшемисля планується о 22.53, прибуття на ст. Львів о 02.14;

№ 7618/7619 Львів – Хелм, відправленням зі Львова о 20.45, прибуття до ст. Хелм о 03.25;

№ 7620/7621 Хелм – Львів, відправленням із ст. Хелм о 04.25, прибуття у Львів о 11.40.

№ 67/68 Київ – Варшава вже з групою зарезервованих для дітей з інвалідністю вагонів, а також Київ – Хелм, відправленням із Києва о 19.13.

"Сьогодні" раніше писали, як українським біженцям допомагають в Польщі і розповідали, що Wizz Air роздасть українцям безкоштовні квитки.