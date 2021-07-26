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"Укрзалізниця" запустила 8 додаткових електричок: розклад

26 липня, 10:09

Ксенія Капустинська

Потяги будуть ходити тільки в будні дні, попередили в компанії-перевізнику

УЗ запустила додаткові електрички / Фото: Galnet, Михаил Кульгейко

З сьогоднішнього дня, 26 липня, в Києві почали курсувати додаткові приміські електрички, запуск яких раніше анонсувала "Укрзалізниця" (УЗ). Поїзди ходитимуть кожен будній день, на вихідних рейсів не планується. Йдеться про електропоїздах в Яготин і Баришівку і з них.

Про це повідомила пресслужба УЗ. Компанія оприлюднила і точний розклад восьми додаткових електричок:

Нагадаємо, нещодавно УЗ відновила курсування електропоїздів на Донбасі. Також з 16 липня почали курсувати дві пари приміських прискорених поїздів, які зв'язали Одесу з Білгород-Дністровським

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Крім того, "Укрзалізниця" завершила капітальний ремонт семи пасажирських вагонів. Вже з цього тижня вони поповнять склад пасажирського поїзда "Інтерсіті" № 738/737, який курсує за маршрутом Київ – Запоріжжя.

А про те, скільки в Україні пасажирських вагонів без кондиціонерів і чому їх досі випускають в рейси, дізнавалися новини "Сьогодні":

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Джерело: Сьогодні

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