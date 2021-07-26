"Укрзалізниця" запустила 8 додаткових електричок: розклад

Потяги будуть ходити тільки в будні дні, попередили в компанії-перевізнику

УЗ запустила додаткові електрички / Фото: Galnet, Михаил Кульгейко

З сьогоднішнього дня, 26 липня, в Києві почали курсувати додаткові приміські електрички, запуск яких раніше анонсувала "Укрзалізниця" (УЗ). Поїзди ходитимуть кожен будній день, на вихідних рейсів не планується. Йдеться про електропоїздах в Яготин і Баришівку і з них.

Про це повідомила пресслужба УЗ. Компанія оприлюднила і точний розклад восьми додаткових електричок:

№ 6831 Яготин – Київ (Дарниця): відправлення 4:23 – прибуття 6:16.

№ 6832 Київ (Дарниця) – Баришівка: відправлення 6:35 – прибуття 7:19.

№ 6833 Баришівка – Київ-Волинський: відправлення 7:43 – прибуття 9:23.

№ 6814 Київ-Волинський – Баришівка: відправлення 14:38 – прибуття 16:29.

№ 6835 Баришівка – Київ (платформа Північна): відправлення 16:44 – прибуття 18:08.

№ 6834 Київ (платформа Північна) – Баришівка: відправлення 18:18 – прибуття 19:51.

№ 6837 Баришівка – Київ (платформа Північна): відправлення 20:03 – прибуття 21:17.

№ 6836 Київ (платформа Північна) – Яготин: відправлення 21:27 – прибуття 23:45.

Нагадаємо, нещодавно УЗ відновила курсування електропоїздів на Донбасі. Також з 16 липня почали курсувати дві пари приміських прискорених поїздів, які зв'язали Одесу з Білгород-Дністровським

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Крім того, "Укрзалізниця" завершила капітальний ремонт семи пасажирських вагонів. Вже з цього тижня вони поповнять склад пасажирського поїзда "Інтерсіті" № 738/737, який курсує за маршрутом Київ – Запоріжжя.

А про те, скільки в Україні пасажирських вагонів без кондиціонерів і чому їх досі випускають в рейси, дізнавалися новини "Сьогодні":