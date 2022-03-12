"Укрзалізниця" запускає евакуаційні рейси: куди можна виїхати 12 березня

Як курсуватимуть рейси "Укрзалізниці" 12 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" попри введення воєнного стану працює за графіком та продовжує стабільний рух евакуаційних потягів.

Про це інформує вона на своїй сторінці у Facebook.

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12 березня всі потяги повинні виїхати вчасно. Проте їхній графік може змінюватися залежно від оперативної ситуації, крім того, "Укрзалізниця" додаватиме евакуаційні рейси за необхідності.

Рейси по ст. Київ

11:46 – №45/46 Ужгород – Краматорськ.

13:09 – №114/113 Лиман – Львів.

13:09 – №142/141 Лиман – Львів.

14:07 – №749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ.

14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський.

14:25 – №757/758 Київ-Пас – Могилів-Подільський.

15:02 – №55/56 Київ-Пас – Рахів.

17:09 – №13/14 Київ-Пас – Солотвино.

17:42 – №790/789 Київ-Пас – Кропивницький.

17:42 – №792/791 Київ-Пас – Кременчук.

18:30 – №81/82 Київ-Пас – Ужгород.

19:06 – №43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ.

19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава.

19:48 – №95/96 Київ-Пас – Рахів.

20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець.

20:21 – №57/59 Київ-Пас – Ворохта.

20:21 – №60/58 Київ-Пас – Чоп.

21:07 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1.

21:08 – №29/30 Київ-Пас – Ужгород.

21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна.

21:22 – №98/97 Київ-Пас – Ковель.

21:28 – №76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний.

21:33 – №130/129 Кременчук – Ворохта.

21:33 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці.

21:50 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів.

21:50 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород.

22:22 – №7/8 Київ-Пас – Чернівці.

22:27 – №45/46 Краматорськ – Ужгород.

22:37 – №91/92 Київ-Пас – Львів.

22:49 – №138/137 Хмельницький – Лиман.

23:46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький.

Рейси по ст. Одеса

14:15 – №25/26 Одеса-Головна – Рахів.

18:13 – №78/77 Одеса-Головна – Ковель.

18:22 – №38/36-35/37 Одеса-Головна – Пшемисль.

19:20 – №90/89 Одеса-Головна – Краматорськ.

20:49 – №136/135 Одеса-Головна – Чернівці.

21:31 – №12/11 Одеса-Головна – Львів.

22:03 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас.

22:25 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.

Рейси по ст. Полтава

15:21 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці.

17:20 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів.

17:20 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород.

23:20 – №44593 Краматорськ – Івано-Франківськ.

23:42 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна.

23:44 – №138/137 Лиман – Хмельницький

Рейси по ст. Харків

12:06 – №45/46 Краматорськ – Ужгород.

16:00 – ІС+ Харків – Львів.

15:09 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів.

15:09 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород.

19:27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро.

20:15 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець.

20:35 – №138/137 Лиман – Хмельницький.

21:08 – № 1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ.

21:43 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна.

22:11 – №90/89 Краматорськ – Одеса-Головна

Рейси по ст. Вінниця

14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець.

16:34 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів.

17:15 – №769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський.

17:49 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів.

17:49 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель.

19:38 – №138/137 Хмельницький – Лиман.

23:11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас.

23:14 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець.

Рейси по ст. Запоріжжя

12:20 – №120/119 Запоріжжя-1 – Львів.

14:45 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів.

16:05 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів.

16:05 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель.

21:38 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас.

Додаткові евакуаційні рейси

Ддаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку. Станом на 12 березня призначені такі додаткові поїзди:

Поїзд 255/256 Краматорськ – Самбір, 13 вагонів, 11:00.

Поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, 09:40.

П. 228/227 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, 12:00.

Поїзд 223/224 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 11:00.

Поїзд 219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, 14:50.

Поїзд 238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, 22:32.

Поїзд Житомир – Бердичів – Львів, посадка з 11:00 та 13:00.

Посадка на рейси "Укрзалізниці"

Посадка на евакуаційні рейси для пасажирів безкоштовна та проводиться у порядку живої черги.

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Пріоритет надається дітям, жінкам та людям похилого віку. Також за наявності місць сісти в поїзд можуть інші пасажири.

Раніше ми писали, що в 11 країнах Європи запровадили безкоштовний проїзд на залізниці для українців. Щоб скористатися пропозицією, достатньо показати паспорт.

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