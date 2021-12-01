"Укрзалізниця" запускає ще один поїзд на популярний курорт: графік та напрям

На маршруті курсуватиме швидкісний поїзд Hyundai Rotem / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" запускає ще один поїзд Інтерсіті+, цього разу "Лижний експрес" сполученням Київ – Славське. Заплановано лише кілька маршрутів, у святкові дні.

Про це повідомляє пресслужба.

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Поїзд №745/746 Київ – Славське вирушатиме з Києва о 06:02 та прибуватиме до кінцевого пункту о 13:54. А зі Славська він виїжджатиме о 16:20 і прибуватиме до Києва о 23:50.

На маршруті курсуватиме швидкісний поїзд Hyundai Rotem. Зупинятиметься він на станціях Святошин, Коростень, Львів, Стрий та Сколе.

"Інтерсіті" курсуватиме з 24 по 30 грудня 2021 року, а також 2, 6 та 8 січня 2022 року.

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Правила перевезення пасажирів

В Україні з 21 жовтня діють нові правила подорожей. Тепер пасажирам для того, щоб зайти у вагон поїзда потрібно надати ще один документ.

Необхідно підтвердити:

одержання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);

негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту визначення антигену COVID-19 – вони діють 72 години.

Раніше ми повідомляли, що "Укрзалізниця" запускає потяг найдовшим маршрутом Маріуполь — Рахів. Він почне діяти з 12 грудня.