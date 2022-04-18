"Укрзалізниця" запускає додаткові евакуаційні рейси 18 квітня

Розклад евакуаційних рейсів "Укрзалізниці" на 18 квітня/Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"

Станом на 18 квітня "Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. Вони курсуватимуть, зокрема, з гарячих точок України.

Про це повідомили у пресслужбі компанії та опублікували графік на 18 квітня.

У понеділок залізничники вивозитимуть людей, зокрема, з Харкова, Покровська, Дніпра, Одеси, Запоріжжя. Поїзди курсуватимуть за такими маршрутами:

Ворог зірвав евакуацію з Лисичанська. За словами голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, під час "режиму тиші" російська армія відкрила вогонь у центрі міста.

Місцеві жителі вирішили залишитись у цей час у підвалах. Евакуацію було зірвано. Вдалося вивезти лише одну людину.

"Однак у безпечні місця змогли виїхати 42 сєверодончан, 11 рубіжан, 14 кремніян. Шість людей поїхали з Попасної", — йдеться у повідомленні.

Крім того, раніше ми писали, що пасажирів пропускають через кордон на підставі закордонного паспорта або паспорта громадянина України. Більшість евакуаційних потягів безкоштовні.

Також раніше "Укрзалізниця" змінила схему евакуації жителів Донбасу. Вокзал Краматорська призупинив роботу після ракетного удару РФ.