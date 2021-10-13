"Укрзалізниця" з 21 жовтня не пускатиме в поїзди деяких українців: кого торкнуться нові обмеження

Квитки радять не здавати, а вакцинуватись до поїздки / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці з 21 жовтня не зможуть вільно подорожувати територією України поїздом, автобусом чи літаком. Обмеження введуть лише для тих, хто не зробив щеплення від коронавірусу.

Керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський на брифінгу пояснив, як відбуватиметься посадка на поїзди.

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Перевірка у поїздах

На даному етапі, при посадці в поїзд, кожен провідник перевіряє квиток та паспорт. Тепер же додасться перевірка документа, який підтверджує вакцинацію, або ж тесту на коронавірус.

"Розрізняються регіони посадки "жовта" зона або "червона". Для жовтої зони достатньо якщо це дводозна вакцина, якщо у пасажира є відмітка про отримання однієї дози вакцини. Якщо це вже "червона" зона, то потрібно мати повний курс", – пояснив посадовець.

В "Інтерсіті" зазвичай перевіряють документи трохи пізніше, коли всі пасажири вже у потязі. Проте, "Укрзалізниця" частково змінить механізм.

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"Ми трохи видозмінемо цей процес. При посадці будуть перевірки", - повідомив представник УЗ.

Експрес-тести на коронавірус

Для зручності українців, "Укрзалізниця" планує розгорнути експрес-лабораторії, де тестуватимуть на коронавірус. Компанія веде переговори, щодо тарифів.

"Ми розуміємо що в Україні недостатній рівень вакцинації, тому розгорнення таких експрес-лабораторій, принаймні, на найбільших вокзалах допоможе пасажирам безперешкодно подорожувати", – пояснив Перцовський

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Українцям радять не здавати квитки, а вакцинуватись до поїздки. Проте, якщо українець не хоче робити щеплення – квитки можна здати.

Зазначимо, що обмеження не торкнуться електричок. Навіть тих, які перетинають кілька областей. Тобто, доїхати в Житомирську, Вінницьку, Рівненську область з Києва і назад можна вільно.

На кого поширюються нові правила

Нові правила міжрегіональних перевезень зачеплять усіх, але не будуть поширюватися на неповнолітніх.

Вони стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. А саме:

автомобільного транспорту на автобусних маршрутах;

літаків;

поїздів.

Норми не застосовуватимуться до міських та внутрішньообласних перевезень. Відповідальність за дотримання вказаних правил несе перевізник.

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