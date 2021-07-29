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"Укрзалізниця" подовжила маршрути двох електропоїздів. Куди можна доїхати?

29 липня, 21:13

Вікторія Барановська

Пасажири із деяких віддалених населених пунктів Черкащини зможуть без пересадки на інші поїзди дістатися до столиці

"Укрзалізниця" подовжила маршрути до станцій Коростень та Цвіткове / Фото: колаж "Сьогодні"

"Укрзалізниця" подовжила маршрути двох приміських поїздів – електричка Київ – Малин курсуватиме до станції Коростень, а Київ – Миронівка – до станції Цвіткове.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зміни вносять у графік:

На шляху прямування поїзда передбачені зупинки на станціях Пиріжківська, Головки, Тишів, Йосипівка, 130 км, Чоповичі, Мелені, 140 км, Стремигород, Новаки, Шатрище, Древлянка.

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Таким чином, пасажири із деяких віддалених населених пунктів Черкащини зможуть без пересадки на інші поїзди дістатися до столиці. Раніше пересадку потрібно було зробити по станції Миронівка.

Нагадаємо, 26 липня в Києві почали курсувати додаткові приміські електрички, запуск яких раніше анонсувала "Укрзалізниця". Потяги будуть ходити кожен будній день.

Ми також писали, що недавно УЗ відновила курсування електропоїздів на Донбасі. Також з 16 липня почали курсувати дві пари приміських швидких поїздів, які зв'язали Одесу з Білгород-Дністровським.

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