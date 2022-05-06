"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних потягів на 6 травня

"Укрзалізниця" евакуює людей щодня/Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"

"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. На сьогодні, 6 травня, перевізник призначив один потяг.

Відповідна інформація з'явилася на сайті "Укрзалізниці".

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На п'ятницю, 6 травня, "Укрзалізниця" призначила один евакуаційний потяг:

16:30 — 234/233 Покровськ — Дніпро — Львів

В "Укрзалізниці" зазначили, що час відправлення може змінюватись.

Евакуація з "Азовсталі"

Медик з "Азовсталі" звернувся до Туреччини з проханням про допомогу з евакуацією людей. Він розповів, що люди помирають через нестачу медикаментів.

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"Тепер надаю медичну допомогу пораненим на "Азовсталі". До війни ніколи не бачив смерті. Працював на швидкій допомозі, завжди чим міг допомагав людям. Але тут мені боляче дивитися, як люди помирають на руках просто через нестачу антибіотиків", – сказав медик.

Він розповів, що завод постійно обстрілюють.

"Нас постійно обстрілюють із повітря, моря та землі. Благаю вас провести процедуру виводу всіх людей, у тому числі військових, із території "Азовсталі". Зупиніть цей кошмар", – попросив медик.

Так він наголосив, що Туреччина та Україна завжди підтримували тісні зв'язки.

"Ви й ваша країна маєте велику вагу в політиці нашого регіону. Ми не знаємо, кому вже писати й до кого звертатися. Тому звертаюсь до вас. Я вірю щиро в те, що всевишній не залишить наші благі справи і ви допоможете нам", – додав медик.

Раніше президент України Володимир Зеленський попросив ООН про евакуацію поранених із "Азовсталі".

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Додамо, що Україна підтвердила новий етап евакуації з Маріуполя.