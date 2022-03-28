"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних потягів на 28 березня

"Укрзалізниця" евакуйовує людей у безпечні населені пункти/Фото: колаж: "Сьогодні"

"Укрзалізниця" продовжує евакуацію українців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних потягів на 28 березня.

Інформація з'явилася на сайті "Укрзалізниці".

Реклама

Як курсуватимуть потяги?

Харків:

11:30 — №229/230 Харків — Ужгород.

Дніпро:

20:00 — №234/233 Дніпро — Чоп.

Краматорськ:

Реклама

13:00 — №282/281 Краматорськ — Львів;

16:00 — №284/283 Краматорськ — Львів.

Одеса:

22:32 — №238/237 Одеса — Ужгород.

Інший:

14:00 — 5501 Новозолотарівка — Лозова;

16:10 — 7931 Покровськ — Дніпро;

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.

"Укрзалізниця" повертає платний проїзд на деякі рейси

Усі нерегулярні евакуаційні рейси є безкоштовними, однак з 21 березня "Укрзалізниця" повернула платний проїзд на рейси, які з заходу їдуть у центр, на схід та південь, а також у певні країни.

Реклама

Читайте також