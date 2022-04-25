"Укрзалізниця" оприлюднила список евакуаційних потягів на 25 квітня

Розклад евакуаційних рейсів "Укрзалізниці" на 25 квітня/Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"

"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. У понеділок, 25 квітня, вони курсуватимуть, зокрема, з гарячих точок України.

Про це повідомили у пресслужбі компанії та опублікували графік на 25 квітня.

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У понеділок залізничники вивозитимуть людей, зокрема, з Покровська та Харкова. Потяги курсуватимуть за такими маршрутами:

11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;

14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;

16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;

06:00 — 209/210 Івано-Франківськ — Харків-Пас.

11:30 — 209/210 Харків-Пас. — Івано-Франківськ.

"Азов" просить евакуювати людей з Маріуполя

Заступник командира полку "Азов" "Калина" закликав увесь світ докласти зусиль, щоб евакуювати мирних людей з Маріуполя.

"Ворог продовжує скидати авіаційні бомби, б'є ракетна артилерія, стріляють гармати, продовжують бити ворожі танки, піхота намагається штурмувати. Ми хочемо подякувати тим, хто не на словах, а на ділі намагається допомогти цивільним жителям Маріуполя евакуюватися з цієї небезпечної території. хто докладає максимум зусиль для виведення з оточення наших військових, що залишилися віч-на-віч з переважними силами противника", – каже "Калина".

Також заступник полку "Азов" закликав евакуювати захисників Маріуполя.

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"Я закликаю цивілізований світ зробити все, щоб ці військові, що здійснили надлюдський подвиг у покинутому місті, могли розповісти все своїм рідним, прийти на могили до своїх побратимів. Пам'ятайте, у цей час, коли ви кидаєте великодні картинки і насолоджуєтесь перемир'ям у Маріуполі, ворог скидає бомби на голови дітей", – додав "Калина".

Варто зазначити, що російські окупанти нещодавно зірвали евакуацію людей із Маріуполя.

Евакуація інколи закінчується трагедією, як от декілька днів тому, коли окупанти розстріляли людей під час виїзду з Кремінної.