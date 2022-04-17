"Укрзалізниця" оприлюднила список евакуаційних поїздів на 17 квітня

Українців евакуюють у безпечні місця. Фото: колаж "Сьогодні"
"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 17 квітня. Сьогодні вирушать 7 потягів.
Відповідна інформація з'явилася на сайті "Укрзалізниці".
Як курсуватимуть евакуаційні потяги?
- 22:30 – 179/180 Дніпро – Київ-Пас.
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
- 23:30 – 233/234 Чоп – Дніпро
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
- 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
- 06:00 – 201/209 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
Зі Слов'янська та Краматорська відновили рух евакуаційних потягів
Відновлено рух трьох евакуаційних потягів, які були заблоковані через російський авіаудар по шляхопроводу у районі станції Барвінкове на Донецькій залізниці. Потяги вже перебувають на безпечній відстані від епіцентру авіаудару і прямують за певним маршрутом.