"Укрзалізниця" оприлюднила список евакуаційних поїздів на 17 квітня

Українців евакуюють у безпечні місця. Фото: колаж "Сьогодні"

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 17 квітня. Сьогодні вирушать 7 потягів.

Відповідна інформація з'явилася на сайті "Укрзалізниці".

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Як курсуватимуть евакуаційні потяги?

22:30 – 179/180 Дніпро – Київ-Пас.

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

23:30 – 233/234 Чоп – Дніпро

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів

11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ

06:00 – 201/209 Івано-Франківськ – Харків-Пас.

Зі Слов'янська та Краматорська відновили рух евакуаційних потягів

Відновлено рух трьох евакуаційних потягів, які були заблоковані через російський авіаудар по шляхопроводу у районі станції Барвінкове на Донецькій залізниці. Потяги вже перебувають на безпечній відстані від епіцентру авіаудару і прямують за певним маршрутом.

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