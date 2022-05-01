"Укрзалізниця" оприлюднила список евакуаційних поїздів на 1 травня

Розклад евакуаційних рейсів "Укрзалізниці" на 1 травня. Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"

"Укрзалізниця" призначила евакуаційні потяги на 1 травня. Сьогодні вирушає чотири поїзди.

Відповідна інформація з'явилася на сайті "Укрзалізниці".

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Зокрема, курсуватимуть такі поїзди:

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.

Україна зажадала від РФ гумкоридору з "Азовсталі" в Маріуполі

В укриттях на території заводу "Азовсталь" ховаються від російського обстрілу близько 1000 мирних жителів. Для їхньої евакуації Україна вимагає від Росії відкрити гуманітарний коридор. Про це заявила міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Також додамо, за 15 квітня було евакуйовано 2864 особи. Зокрема, багато людей виїхало власним транспортом з Маріуполя та Бердянська.