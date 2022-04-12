"Укрзалізниця" призначила евакуаційні потяги на 12 квітня

Для українців запустили евакуаційні потяги/Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 12 квітня. Сьогодні відправиться 13 потягів.

Інформація з'явилася на сайті "Укрзалізниці".

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Як курсуватимуть евакуаційні потяги?

Покровськ

10:00 – 240/239 Покровськ – Тернопіль;

14:00 – 241/242 Покровськ – Львів;

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;

17:30 – 225/226 Покровськ – Чернівці.

Львів

14:00 – 241/242 Львів – Дніпро;

22:00 – 274/273 Львів – Полтава Півд.

Інші

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06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас;

08:30 – 240/239 Тернопіль – Дніпро;

11:20 – 274/273 Слов’янськ – Львів;

11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ;

14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;

21:30 – 236/235 Чернівці – Київ-Пас;

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.

Евакуація минулої доби

Протягом дня, 11 квітня, в Україні з гарячих точок евакуювали 4354 особи. Під час евакуації окупаційні війська постійно порушували режим тиші.

Евакуаційними коридорами з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах до Запоріжжя дісталися 3854 особи. З них 556 – з Маріуполя; 3298 осіб евакуйовано з міст Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь Запорізької області.