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"Укрзалізниця" призначила евакуаційні потяги на 12 квітня

Володимир Козир
12 квітня, 04:33
Сайт "Сьогодні" детально розповість, до яких міст України можна евакуюватися потягом

Для українців запустили евакуаційні потяги/Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 12 квітня. Сьогодні відправиться 13 потягів.

Інформація з'явилася на сайті "Укрзалізниці".

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Як курсуватимуть евакуаційні потяги?

Покровськ

  • 10:00 – 240/239 Покровськ – Тернопіль;
  • 14:00 – 241/242 Покровськ – Львів;
  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;
  • 17:30 – 225/226 Покровськ – Чернівці.

Львів

  • 14:00 – 241/242 Львів – Дніпро;
  • 22:00 – 274/273 Львів – Полтава Півд.

Інші

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  • 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас;
  • 08:30 – 240/239 Тернопіль – Дніпро;
  • 11:20 – 274/273 Слов’янськ – Львів;
  • 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ;
  • 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;
  • 21:30 – 236/235 Чернівці – Київ-Пас;
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.

Евакуація минулої доби

Протягом дня, 11 квітня, в Україні з гарячих точок евакуювали 4354 особи. Під час евакуації окупаційні війська постійно порушували режим тиші.

Евакуаційними коридорами з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах до Запоріжжя дісталися 3854 особи. З них 556 – з Маріуполя; 3298 осіб евакуйовано з міст Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь Запорізької області.

Колони автобусів, які виїхали із Запоріжжя для евакуації людей із Бердянська, Токмака та Енергодара, утримують окупаційні війська на блокпості у Василівці. Третій день Російська Федерація порушує домовленості щодо забезпечення проїзду автобусів для евакуації людей із цих міст.

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З Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної та Попасної Луганської області вдалося евакуювати понад 500 людей.

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