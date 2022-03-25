"Укрпошта" почала видавати пенсії у Луганській області – де вже отримали виплати

Що отримали пенсіонери, крім грошей / Фото: Getty Images, Telegram

"Укрпошта" вперше з початку повномасштабної війни проти України розпочала роботу в Луганській області. Тепер пенсіонери у цьому регіоні зможуть нарешті забрати свої гроші.

Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

Реклама

Керівник Донецької дирекції АТ "Укрпошта" Вадим Шестопалов розповів, що вперше з початку війни їм вдалося доставити пенсії, продукти харчування та інші товари першої потреби до населених пунктів Луганської області.

"Пересувні відділення поштового зв'язку надали послуги мешканцям Білогорівки, Золотарівки, Верхньокам'янки та Шипилівки", – розповів Шестопалов;

За його словами, довгоочікувані пенсії змогли отримати вже 335 українців, також місцевим жителям привезли деякі важливі та дефіцитні товари, наприклад сірники, консерви, макарони та миючі засоби.

Реклама

Пенсії та війна

У зв'язку з військовими діями мешканці деяких областей відчувають проблеми із доставкою пенсій. Для них Мінсоцполітики придумало спеціальний механізм виплат.

Для тих, хто отримував пенсії на картку, нічого не зміниться, гроші продовжать приходити на вказаний рахунок.

Якщо ви отримували виплату у відділенні "Укрпошти", необхідно звернутися з паспортом та довідкою з РНОКПП (це реєстраційний номер облікової картки платника податків) до будь-якого відділення Ощадбанку протягом 60 днів.

Реклама

"Сьогодні" також писали, що буде з пенсіями у квітні та розповідали, що "Укрпошта" змінила тарифи.