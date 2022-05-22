Україну чекає страшний дефіцит: яких продуктів може не вистачати

Дефіцит виникне через дії російських окупантів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні цього року прогнозують дефіцит деяких овочів. В основному, стосується це культур, які у промислових масштабах вирощують на півдні країни.

Про це розповіла аналітик УКАБ (Український клуб аграрного бізнесу) Світлана Литвин.

Реклама

А оскільки росіяни окупували четверту частину територій України, де вирощувався солодкий перець (а це 25% на території Херсонської області), найбільшого дефіциту варто очікувати саме цього овоча. При цьому основну частину солодкого перцю на продаж (93%) вирощували саме в індивідуальних господарствах.

Саме через окупацію українці фактично втратили ринки збуту та свій єдиний дохід, а Україна загалом — більшу частину врожаю теплолюбних овочів.

Як будуть боротися з дефіцитом?