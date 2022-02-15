Українським військовим підвищать зарплату: коли і на скільки

Зарплата воєнних зросте / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Уряд з 1 березня збільшує зарплати військовослужбовцям Збройних Сил.

Про це йдеться в указі президента України №53/2022 "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства".

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Виплати військовослужбовцям Збройних сил буде підвищено на 30% з 1 березня 2022 року. Водночас нацгвардійцям та військовим Держприкордонслужби з початку весни мають збільшити зарплати на 20% проти початку року.

Нагадаємо, що це передбачено в плані заходів до Дня єднання 16 лютого 2022 року.

Де візьмуть гроші?

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, гроші на підвищення виплат військовослужбовцям мають намір виділити із різних джерел. Одним із них стане програма "Велике будівництво" — передає "24 канал".

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Другим джерелом стане підвищення ренти для газовидобувних компаній.

Політик зазначив, що за грудень 2021 року зазначені підприємства вивели 6 мільярдів доларів з України, тобто половину від усіх виведених коштів.

Зарплати вчителів зростуть

2022 року в Україні збираються підняти зарплати вчителям. Довгоочікувана подія може статися у вересні.

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Реалізувати ідею уряду щодо підвищення зарплат вчителям з 1 січня 2022 року не вдалося, оскільки у держбюджеті відсутні кошти на покриття видатків. Проте, як зазначають у МОН, опрацьовується варіант, за якого вчителям платитимуть не менше 15 тисяч щомісячно, починаючи з 1 вересня.

До речі, розмір мінімальної зарплати в Україні з 1 грудня виріс на 500 гривень і зараз становить 6500 грн. Наступне підвищення планується у жовтні 2022 року. Мінімалка становитиме 6700 грн.

Раніше ми писали, що "Укрзалізниця" не платить більше 3 місяців зарплати Камишину та Лещенку.