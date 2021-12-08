Українські ФОП отримають 8 тис. грн. допомоги: кому цього разу виплатять гроші

Деяким ФОП виплатять допомогу до 15 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні фізичні особи підприємці (ФОПи) зможуть отримати допомогу від держави у вигляді так званих "карантинних" 8 тисяч гривень.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів, але стосується воно не всіх підприємців.

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Отримати 8 тисяч зможуть лише ті, хто навесні помилився під час введення банківських реквізитів або подав неправильно заповнені документі. На це у ФОПів є час до 15 грудня.

Повторно подати документи на отримання допомоги потрібно через онлайн-портал державних послуг "Дія", де треба правильно вказати свої реквізити.

"Після надходження відповідного повідомлення для отримання допомоги у розмірі 8 тис. грн застраховані особи зможуть до 15 грудня цього року включно сформувати та подати повідомлення через "Дію".", – пояснили у Міністерстві соціальної політики.

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Кому виплачують "карантинну" допомогу?

Одноразову допомогу у розмірі 8 тисяч гривень отримують застраховані ФОПи та наймані працівники тих галузей бізнесу, які найбільше постраждали під час жорсткого карантину у квітні цього року:

роздрібна торгівля;

тимчасове розміщення;

забезпечення стравами та напоями;

демонстрація фільмів;

сфера творчості, мистецтва та розваг;

діяльність у сфері спорту;

організація відпочинку та розваг.

Якщо ви працюєте у одній із цих галузей і хочете отримати допомогу, у мобільному застосунку "Дія" потрібно вказати свої ПІБ, паспортні дані, реєстраційний номер підприємця та адресу реєстрації, а також номер банківського рахунку у форматі IBAN;

Після цього просто підтвердіть свою згоду на обробку персональних даних.

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"Сьогодні" вже писали, як самостійно відкрити ФОП у "Дії" та розповідали, що зміниться для українських підприємців з 1 січня.