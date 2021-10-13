Україна на порозі нового локдауну – підприємці вже втрачають доходи

У "червоній зоні" карантину бізнес зможе продовжити роботу / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські підприємці досі не можуть відновити докарантинні рівні доходів, але для багатьох це стало ще одним випробування на міцність.

Як карантин вплинув на бізнес

За словами власниці одного з київських салонів краси Катерини, коли в країні оголосили перший локдаун, то сфера краси виявилася зовсім не готовою до нього, адже рішення приймалося швидко і практично "з сьогодні на завтра". Але за півтора року карантину, бізнес вже звик, що ситуація швидко змінюється і на неї треба оперативно реагувати.

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"Ми з тих, хто завжди готується до гіршого, тому мали "подушку безпеки" і тому могли відправити людей у відпустку і оплачувати її. І могли оплачувати всі супутні витрати. Благо орендодавці давали нам хороші знижки і входили в положення. Зараз багато підприємців пліч-о-пліч намагаються вижити, а не задавити один одного. Це мене дуже радує. Але держава ніяк не допомогла, на жаль. І той один податок, який можна було не платити за себе нічого не змінив. Адже податки за співробітників платити потрібно було", – розповіла "Сьогодні" власниця київського салону краси.

У той же час, вона заявляє, що повноцінно до карантину, і можливого локдауну, неможливо підготуватися. Власникам підприємств доводиться пристосовуватися до змін, щоб утримати свій бізнес на плаву.

"Після того як ми вийшли до роботи, то понесли дуже великі витрати на те, щоб виконувати норми щодо запобігання зараження COVID-19. Маски, рукавички, антисептики подорожчали в 5 разів. І витрати виросли відповідно, в 5 разів. Щомісяця на перукарню 40 кв.м. йде близько 10 тис. грн на маски, рукавички, антисептики. Також коли ми повернулися до роботи, то відразу відчули відтік клієнтів, так як багато хто з них просто напросто втратив роботу і поїхав додому. Тобто в високий сезон ми понесли додаткові витрати, а заробили менше ніж зазвичай на 30-36% – залежить від місяця", – розповіла вона.

А ресторатор і медійник Володимир Пащенко розповів, що для нього карантин став таким собі викликом, щоб щось змінити в концепції закладу. Завдяки карантину його установи змогли освоїти функції доставки, які додають більше можливостей закладам харчування.

Він вважає, що до всього нового треба звикати, адже для того, щоб продовжувати працювати в цей непростий час, необхідно прийняти зміни від уряду.

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Докарантинні доходи

Згідно з даними опитування, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією серед представників малого бізнесу (ФОП), які є учасниками проєкту Асоціації з підтримки малого бізнесу Unlimit Ukraine, 28% опитаних ФОП сих пір не вдалося досягти докарантинного рівня доходів. 48% підприємців змогли відновити свій дохід, а 7% навіть змогли збільшили його.

З опитаних, 34% заявили, що готові до можливого локдауну, а 41% не готовий до відновлення жорстких обмежень. Ще 25% не змогли визначитися з відповіддю.

Примітно, що 48% респондентів відповіли, що в разі посилення карантину не будуть потребувати підтримки від держави. Більше того, вони виступають за невтручання держави в справи бізнесу.

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Бізнес в "червоній зоні"

У "червоній зоні" карантину бізнес зможе продовжити роботу, якщо буде виконана головна умова – 100% працівників і відвідувачів будуть вакциновані.

"У цих регіонах бізнес зможе працювати, якщо всі працівники і всі відвідувачі матимуть "зелені" ковід-сертифікати", – сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.